Лунев близок к возвращению в общую группу. Вратарь «Динамо» не играет три недели из-за травмы
Тренер «Динамо» Ролан Гусев после матча Мир РПЛ с «Сочи» (2:0) рассказал, когда вернется в строй вратарь Андрей Лунев.
— Как самочувствие у Лунева? Почему произошла ротация вратарей?
— Андрей должен вот-вот приступить к тренировкам в общей группе.
Что касается ротации, то к Игорю [Лещуку] претензий не было, но такое решение мы приняли вместе с тренером вратарей, чтобы сегодня играл Курбан [Расулов]. Нам нужно смотреть и понимать, в какой форме находятся все игроки, – сказал Гусев.
Последний раз Лунев выходил на поле 8 апреля – против «Краснодара» (0:0) в первом финальном матче Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Динамо»
Скорей бы , а то этот Лещук задолбал
Однозначно в Динамо Москва вратарская линия не надёжная и давно нуждается в замене...а Расулов второй номер которого можно оставить...
как раз на подмену Расулову
Расулов уже к 6 минуте с Сочами два гола едва не привез из ничего, если бы защи не подоспели еще вопрос кто бы победил
Успеет традиционно привезти в матче Краснодаром?
Максимум на что он способен, без шуток.
