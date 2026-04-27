  Лунев близок к возвращению в общую группу. Вратарь «Динамо» не играет три недели из-за травмы
Лунев близок к возвращению в общую группу. Вратарь «Динамо» не играет три недели из-за травмы

Тренер «Динамо» Ролан Гусев после матча Мир РПЛ с «Сочи» (2:0) рассказал, когда вернется в строй вратарь Андрей Лунев.

— Как самочувствие у Лунева? Почему произошла ротация вратарей?

— Андрей должен вот-вот приступить к тренировкам в общей группе. 

Что касается ротации, то к Игорю [Лещуку] претензий не было, но такое решение мы приняли вместе с тренером вратарей, чтобы сегодня играл Курбан [Расулов]. Нам нужно смотреть и понимать, в какой форме находятся все игроки, – сказал Гусев.

Последний раз Лунев выходил на поле 8 апреля – против «Краснодара» (0:0) в первом финальном матче Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33864 голоса
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Скорей бы , а то этот Лещук задолбал
Однозначно в Динамо Москва вратарская линия не надёжная и давно нуждается в замене...а Расулов второй номер которого можно оставить...
как раз на подмену Расулову
Расулов уже к 6 минуте с Сочами два гола едва не привез из ничего, если бы защи не подоспели еще вопрос кто бы победил
Успеет традиционно привезти в матче Краснодаром?
Максимум на что он способен, без шуток.
Материалы по теме
Антон Шунин: «Вратари «Динамо» – одни из самых сильных в РПЛ. Все трое – топ»
19 апреля, 12:45
Лунев близок к продлению контракта с «Динамо», сообщил Пивоваров: «Но ему нужно сыграть определенное количество времени»
19 апреля, 12:14
Юрий Жирков: «Лунев постоянно вступает со мной в исторические дискуссии. Говорили про нынешние реалии, о ситуации на Ближнем Востоке»
12 марта, 11:20
Рекомендуем
Главные новости
Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Олисе – 2-й, Ямаль – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й, Роналду – 10-й
вчера, 21:55
Инфантино предлагал боссам палестинской и израильской федераций сделать фото. Палестинец отказал: «Я не могу жать руку тому, кого израильтяне прислали обелять фашизм и геноцид»
вчера, 21:25Видео
Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» дома проиграл «Кристал Пэлас», «Райо» победил «Страсбур»
вчера, 21:05
Жезус – главная цель «Милана», желающего усилить атаку под ЛЧ. Контракт форварда с «Арсеналом» истекает в 2027-м
вчера, 21:03
Лига Европы. 1/2 финала. «Ноттингем» одолел «Астон Виллу», «Брага» обыграла «Фрайбург»
вчера, 20:58
Висса – худший трансфер сезона в АПЛ по версии Daily Mail. Исак – 4-й, Гарначо – 5-й, Гиттенс – 8-й, Симонс – 9-й, Делап – 10-й, Виртц – 14-й
вчера, 20:56
Инфантино объявил об участии в выборах президента ФИФА в 2027-м. Джанни возглавляет организацию с 2016 года
вчера, 20:48
«Мбаппе не является лидером для остальных игроков – ни в раздевалке, ни на поле. Они ожидали, что он проявит себя больше». Журналист Кастаньо о форварде «Реала»
вчера, 20:32
Трамп о словах Инфантино про приезд Ирана на ЧМ: «Джанни – это нечто. Если он так сказал, я не против. Пусть играют»
вчера, 20:23
Мбаппе, Олисе, Экитике, Шерки и Салиба номинированы на приз лучшему французскому футболисту, играющему за границей
вчера, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
Абдулкадыров о ЦСКА: «Говорят, ничего не поменялось. Просто у команды небольшой спад»
16 минут назад
Алексей Смертин: «Возможно, это девиация, но дождь меня даже мотивирует выйти на пробежку»
29 минут назад
Стив Макманаман: «Правило игры рукой портит футбол, его надо убрать. В Европе пенальти дают за все подряд. Момент с Дэвисом просто отвратителен, мяч отскочил ему в руку от бедра»
вчера, 22:05
У Альвареса небольшое растяжение связок голеностопа. Форвард «Атлетико» может сыграть в ответном матче с «Арсеналом»
вчера, 22:02
«Челси» считает, что Джексон стоит 60 млн фунтов. Аренда в «Баварию» не повлияла на оценку
вчера, 21:50
Маттеус считает, что «Бавария» выйдет в финал ЛЧ: «Она превосходила «ПСЖ» в плане физики. Почти уверен, что парижане не смогут поддерживать такой темп на «Альянц Арене» 90 или 120 минут»
вчера, 21:40
Эбуэ о разводе: «Я многое потерял. У меня было три дома в Англии, много автомобилей – все потерял, как и деньги. Пресса была у дома каждый день – закрывал окна коробками, чтобы не снимали»
вчера, 21:38
Нигматуллин о ВАР: «Справедливости не приносит и убивает романтику футбола в какой-то степени. Игрок радуется голу – а оказывается, что кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча»
вчера, 21:20
У Эмери седьмой полуфинал ЛЕ – ни у кого нет больше трех. Испанец дошел до финала последние пять раз
вчера, 20:38
Гол Сарра «Шахтеру» на 21-й секунде – самый быстрый в истории Лиги конференций
вчера, 20:12
Рекомендуем