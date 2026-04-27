Лунев близок к возвращению в общую группу. Вратарь «Динамо» не играет три недели из-за травмы

Лунев близок к возвращению в общую группу.

Тренер «Динамо» Ролан Гусев после матча Мир РПЛ с «Сочи» (2:0) рассказал, когда вернется в строй вратарь Андрей Лунев.

— Как самочувствие у Лунева? Почему произошла ротация вратарей?

— Андрей должен вот-вот приступить к тренировкам в общей группе.

Что касается ротации, то к Игорю [Лещуку] претензий не было, но такое решение мы приняли вместе с тренером вратарей, чтобы сегодня играл Курбан [Расулов]. Нам нужно смотреть и понимать, в какой форме находятся все игроки, – сказал Гусев.

Последний раз Лунев выходил на поле 8 апреля – против «Краснодара» (0:0) в первом финальном матче Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.