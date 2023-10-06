Бенефис самого дорогого игрока «Магнитки»: 6 (!) очков в дерби. У лидера КХЛ уже 9 побед подряд

Михайлиса сравнивают с Малкиным.

В новом сезоне КХЛ активно продвигает новое дерби – «Уральское», «Автомобилист» против «Трактора»: специальные ролики, новые комплекты форм, ажиотаж вокруг матчей в соцсетях – пусть пока больше искусственный. Получается интересно и даже как-то лампово.

Вот только на этом фоне кажется, что, во-первых, «Металлург» в какой-то момент исключили из состава Урала, и никто не заметил, а, во-вторых, что «Челябинское дерби» несправедливо отодвинули на второй план. А ведь у него и история куда богаче, и принципиальности в разы больше. Это настолько важные матчи, что даже тонущий по сезону «Трактор» после суточной задержки рейса и нескольких часов в автобусе, без разминки выходит в Магнитогорске и забирает победу. За счет характера и настроя.

Вообще после трех игр Челябинска и Магнитогорска в сезоне счет был 3-0 в пользу центра области, хотя в таблице «Трактор» заметно уступал сопернику, начиная еще со второй недели. В четверг была последняя встреча команд в регулярке-2023/24 – «Металлургу» грозил свип, но на этот раз игроки Разина выложились на 100%.

Главный герой – самый высокооплачиваемый игрок «Магнитки»

«Металлург» выиграл 6:3, но счет довольно обманчив. Ведь сложно говорить об интриге и борьбе, если в середине второго периода было 3:0, а к началу 55-й минуты – 5:0. Да, «Трактор» собрался под конец матча, но там и соперник уже пешком ходил в ожидании последней сирены.

Куда интереснее, что во всех 6 голах победителей поучаствовал один и тот же нападающий – Никита Михайлис. Загибайте пальцы:

● на 2-й минуте поборолся у борта, отдал на синюю Маклюкову, тот – под бросок Робину Прессу;

● на 11-й – отправил отличную диагональ на Петунина, который переправил еще роскошнее – с неудобной – на убегавшего Юрова;

● на 24-й минуте после прессинга в чужой зоне отдал на дальнюю штангу Петунину, но попал в конек – так вышло даже лучше;

● на 34-й – наконец-то забросил сам, реализовав большинство 5-на-3. Подправил шайбу с пятачка после наброса Пресса.

● на 45-й минуте из одного круга вбрасывания нашел в другом Юрова, а тот передал шайбу Петунину на пятачке;

● к этому моменту ваши пальцы на одной руке должны были закончиться, но все же – за 18 секунд до сирены Никита отдал из-за чужих пустых ворот на Юрова – не забил, а вот Петунин на добивании уже сделал хет-трик.

«Мои шесть очков? Это все взаимопонимание в звене, – объяснял Михайлис. – Хорошие точные передачи плюс агрессивное завершение. Мы относительно много игр провели вместе, постоянно общаемся, разговариваем. Ищем новые моменты, чтобы улучшить реализацию».

В итоге вторая тройка «Магнитки» Михайлис – Юров – Петунин и организовала все 6 шайб, разобравшись с «Трактором» самостоятельно. Петунин впервые забил три шайбы за «Металлург», Челябинск впервые при Заварухине пропустил больше 4 шайб, а Никита Михайлис первый раз сделал столько передач за вечер и набрал столько очков.

Вообще 6 очков в матче – довольно редкое событие. Так что казахстанский нападающий попал в клуб для избранных.

«То, что Санька Петунин сделал хет-трик, войдет в историю, как и шесть очков Михайлиса, – хвалил своих игроков Андрей Разин. – Кто-нибудь зарабатывал шесть очков за «Металлург»? Малкин? Ну вот! Михайлиса все ругают, а он как Малкин уже».

Переход Михайлиса в межсезонье действительно рассматривали под микроскопом, а на старте нового чемпионата нападающего активно критиковали. И вопрос тут даже не в самой игре. Никита стал бы отличным усилением для любой команды: он не выбивал меньше 30 очков в полные сезоны КХЛ, а в последние год – не опускался ниже 40, он был лидером «Барыса» и одним из лучших его снайперов. Но когда Михайлис подписал контракт с уральцами, сразу же пошли инсайды о его контракте – по данным «СЭ», там 80 млн рублей в год, а выбитые бонусы увеличат сумму еще на 26 млн.

Только четыре игрока в КХЛ получают больше Никиты, поэтому когда в первых 12 матчах за «Магнитку» у него было 3+2, это вызывало вопросы – и к менеджерам, и к самому игроку. Они и сейчас остаются, но в последних играх форвард регулярно забивает, а сегодняшний перфоманс увеличил количество очков сразу на четверть – 9+12 в 35 матчах. К тому же в «Металлурге» теперь есть другой нападающий на 80 млн со скромной статистикой (3+3 в 17 играх) – Жан-Себастьян Деа, новый объект для критики.

Победная серия «Металлурга» – 9 матчей. Все – с приходом Мозякина

Победная серия уральцев составляет уже 9 матчей подряд, и прямо сейчас она самая актуальная («Авангард» проиграл в Уфе). Интересно, что началась она ровно в тот день, когда клуб объявил о назначении легенды – Сергея Мозякина – в тренерский штаб.

Совпадение? Возможно, но по факту все выглядит так:

Во время трансляции матча с «Трактором» Мозякина регулярно брали крупным планом после голов – когда его назначали, в «Магнитке» акцентировали, что именно он будет отвечать за игру в атаке.

Насколько он поменял оригинальные установки, сказать сложно, но нынешнюю серию не стоит связывать в первую очередь с новым тренером. Хотя бы потому, что на выезд Мозякин не ездил с командой – в связи с очень приятными хлопотами. Да и объективно в последних 9 матчах у «Магнитки» не было топ-соперников – даже «Ак Барс» в его нынешнем состоянии совсем не тот.

Так что назначение, скорее, совпало с выходом команды из кризиса и при этом придало игрокам больше эмоций, чем кардинальных изменений тактики в атаке. Но впереди матч с лидером Запада – «Спартаком», и вот там уральцам потребуются все советы Мозякина.

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Фото: ХК «Трактор»