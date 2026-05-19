Ньюхук – 1-й игрок «Монреаля» за 34 года с голом в овертайме 7-го матча серии плей-офф. В истории клуба – 4-й
Форвард «Монреаля» Алекс Ньюхук стал автором решающей шайбы в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (3:2 ОТ, 4-3).
25-летний канадец отличился на 12-й минуте первого овертайма и принес «Канадиенс» победу.
Ньюхук стал первым игроком «Канадиенс» с 1992 года, забившим в овертайме седьмой игры плей-офф НХЛ. Тогда Расс Куртнолл принес команде победу в серии первого раунда с «Хартфордом» (3:2 2ОТ, 4-3).
В истории клуба таким достижением также отметились еще два игрока – Ивон Ламберт (1979, полуфинал с «Бостоном») и Клод Лемье (1986, второй раунд с «Хартфордом»).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
