Ньюхук – 1-й игрок «Монреаля» за 34 года с голом в овертайме 7-го матча серии плей-офф. В истории клуба – 4-й

Ньюхук – 1-й игрок «Монреаля» за 34 года с голом в овертайме 7-го матча серии.

Форвард «Монреаля » Алекс Ньюхук стал автором решающей шайбы в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (3:2 ОТ, 4-3).

25-летний канадец отличился на 12-й минуте первого овертайма и принес «Канадиенс» победу.

Ньюхук стал первым игроком «Канадиенс» с 1992 года, забившим в овертайме седьмой игры плей-офф НХЛ . Тогда Расс Куртнолл принес команде победу в серии первого раунда с «Хартфордом» (3:2 2ОТ, 4-3).

В истории клуба таким достижением также отметились еще два игрока – Ивон Ламберт (1979, полуфинал с «Бостоном») и Клод Лемье (1986, второй раунд с «Хартфордом»).