Кубок Гагарина. «Локомотив» победил «Ак Барс» в 5-м матче финала и ведет 3-2 в серии, Фроуз сделал дубль
«Локомотив» победил «Ак Барс» (4:1) в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина.
На отметке 28:35 гол забил нападающий ярославцев Байрон Фроуз. На 30:00 Никита Кирьянов увеличил преимущество «Локомотива». На 43-й минуте Фроуз сделал дубль.
На 57-й минуте нападающий «Локомотива» Артур Каюмов забил в пустые ворота.
На отметке 58:27 голом в большинстве в составе «Ак Барса» отметился Саша Хмелевски.
Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Финал
Счет в серии: 3-2
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
