ЧМ-2026 по хоккею. Словакия одолела Словению по буллитам, Венгрия обыграла Великобританию, Латвия проиграла Австрии, Италия уступила Норвегии
В Швейцарии продолжается ЧМ-2026 по хоккею.
Латвия проиграла Австрии (1:3), Италия уступила Норвегии (0:4), Венгрия обыграла Великобританию (5:0), Словакия победила Словению (5:4 Б).
Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.
Чемпионат мира-2026
Группа А
Группа В
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2026
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
"День сечи! День славы! В бой! В бой, эорлинги!" (цэ)
Не смогу взирать на это великолепие трезвым, иначе буду ослеплён, как простой смертный, осмелившийся взглянуть на божественное сияние, поэтому скорее всего буду следить за ним пьяным в лоскуты.
Всех с праздником Большого Какея! Наконец можно с полным правом сказать, что чемпионат мира стартовал!
Венгрия Великобритания , игра была равна...... ну пускай будет Венгрия, у британцев кроме Кирка никто не умеет играть
Норвегия, Италия тут самая левая сборная и играет только потому что в прошлом году Украина слилась Японии во втором дивизионе
Словакия, тоже как и латышам, им надо оформлять место в плей офф
по именам матчи унылые но не удивлюсь если в этом унынии ,матчи по накалу будут лучше чем например Финляндия США вчера
первая мысль что блин, опять интернет отключили, кэш с прошлой осени подгрузился