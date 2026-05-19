Ньюхук про свой гол в овертайме 7-го матча с «Баффало»: «Невероятные ощущения. Очень много эмоций. Вся серия была настоящей битвой»

Алекс Ньюхук про свой гол в овертайме 7-й игры с «Баффало»: невероятные ощущения.

Форвард «Монреаля » Алекс Ньюхук высказался о своей решающей шайбе в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Баффало » (3:2 ОТ, 4-3).

25-летний канадец отличился на 12-й минуте первого овертайма и принес «Канадиенс» победу.

«Невероятные ощущения. Конечно, очень много эмоций. Вся серия была настоящей битвой. Седьмой матч перешел в овертайм, и было достаточно одного броска.

Когда я пересек синюю линию, то подумал, что есть возможность для броска. Здорово, что шайба попала в ворота. Нет ничего лучше, чем праздновать победу вместе с ребятами», – сказал Ньюхук.

Ньюхук – 2-й игрок в истории НХЛ с 2 победными голами в 7-х матчах серий плей-офф в один год. Первым был Хортон из «Бостона»-2011, выигравшего Кубок Стэнли