Генменеджер «Миннесоты» о продлении Куинна Хьюза: «Приоритет номер один для нас. Он оказал огромное влияние на игру команды»

Билл Герин о продлении Куинна Хьюза: приоритет номер один для «Миннесоты».

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин назвал подписание нового контракта с защитником Куинном Хьюзом главным приоритетом для команды.

Срок действующего соглашения 26-летнего игрока с кэпхитом 7,85 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

Американец перешел в «Миннесоту» в результате обмена из «Ванкувера» в декабре прошлого года.

С 1 июля у него будет право подписать новый контракт с «Уайлд». Ранее Хьюз заявил, что открыт для такой возможности.

«Мы также заинтересованы в подписании нового контракта с Куинном. Нам очень понравилось работать с ним. Он оказал огромное влияние на игру команды. Я знаю, что ему тоже здесь понравилось. В команде его приняли очень тепло.

Понятно, что решение контрактных вопросов требует времени. А сейчас всем нужно немного времени, чтобы прийти в себя. Но продление Куинна – наш приоритет номер один», – сообщил Герин.