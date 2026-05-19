Генменеджер «Миннесоты» о продлении Куинна Хьюза: «Приоритет номер один для нас. Он оказал огромное влияние на игру команды»

Билл Герин о продлении Куинна Хьюза: приоритет номер один для «Миннесоты».

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин назвал подписание нового контракта с защитником Куинном Хьюзом главным приоритетом для команды. 

Срок действующего соглашения 26-летнего игрока с кэпхитом 7,85 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

Американец перешел в «Миннесоту» в результате обмена из «Ванкувера» в декабре прошлого года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

С 1 июля у него будет право подписать новый контракт с «Уайлд». Ранее Хьюз заявил, что открыт для такой возможности

«Мы также заинтересованы в подписании нового контракта с Куинном. Нам очень понравилось работать с ним. Он оказал огромное влияние на игру команды. Я знаю, что ему тоже здесь понравилось. В команде его приняли очень тепло. 

Понятно, что решение контрактных вопросов требует времени. А сейчас всем нужно немного времени, чтобы прийти в себя. Но продление Куинна – наш приоритет номер один», – сообщил Герин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Было бы как в КХЛ! Переподписывать контракт, типа Капризов урезал свою з. п что бы подписать Куина ;) как Авангард баловался весь сезон и в итоге в отпуске сейчас ;)
Serh08
да от такой схемы не один гм в НХЛ не отказался бы
3 по 16, а дальше последний контракт там где можно выиграть кубок
