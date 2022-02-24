Похоже, «Йокерит» опять снимается с плей-офф: из клуба уходят спонсоры, фанаты требуют выхода из КХЛ

КХЛ трясет так же, как и весь мир – ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР, и теперь все идет к тому, что Кубок Гагарина проведут без финского «Йокерита» – под вопросом и дальнейшее участие клуба в российской лиге.

Обращение фанатов и уход спонсоров

Еще до событий четверга фан-клуб «Йокерита» выступил с требованием к клубу: «Мы требуем немедленного выхода «Йокерита» из КХЛ. Мы обращаемся к вам как к лицам, принимающим решения: защитите клуб, убрав его эмблему из состава участников КХЛ. Продолжение игр нанесет неисчислимый ущерб репутации всего клуба, которая, возможно, никогда больше не будет восстановлена».

После этого с заявлением выступил «Йокерит»: «Клуб имеет обязательства по соглашению с КХЛ и должен их соблюдать. Команда также несет ответственность перед сотрудниками как работодатель. Ситуация сложная, но мы не считаем, что «Йокерит» является подходящей стороной, чтобы озвучить свой взгляд на происходящее.

В настоящее время мы внимательно следим за ситуацией и ведем активный диалог с заинтересованными сторонами. Мы также будем внимательно следить за любыми решениями, касающимися санкций, и будем бескомпромиссно соблюдать их в своей деятельности».

Сегодня ситуация обострилась: появилась информация, что один из спонсоров клуба прекращает сотрудничество с командой из Хельсинки, а MTV Sports сообщает, что клуб не доиграет сезон в КХЛ, о чем объявят в ближайшие дни.

Как «Йокерит» попал в КХЛ

«Йокерит» – один из главных хоккейных брендов Финляндии. У команды обширная фан-база, яркая форма и увесистые достижения во внутреннем чемпионате – у «шутов» к моменту перехода в КХЛ набралось 6 титулов в Лииге.

В КХЛ его перетянули российские олигархи Тимченко и Ротенберги: в 2013-м они купили «Хартвалл Арену» и 49% акций клуба. А год спустя Роман Ротенберг выкупил доли отца и дяди – он одновременно был боссом СКА и одним из владельцев «Йокерита».

Участие Ротенбергов и Геннадия Тимченко в финском проекте официально закончилось в мае 2019-го – 100% акций клуба выкупил легендарный финн Яри Курри, который занимает пост президента «Йокерита». Впрочем, российский след в финансировании команды остался – главным спонсором, по данным финских медиа, была дочерняя компания «Норникеля», которая стабильно переводила крупные суммы денег на счета клуба. Без этой помощи «Йокерит» вряд ли смог бы остаться в КХЛ – есть данные, что клуб терял по 12-15 млн евро за сезон, и эти убытки покрывали владельцы, то есть Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко.

Как он выступал в КХЛ

Короткая табличка, которая все пояснит.

Сергей Наильевич Гимаев называл клуб «финским спецназом» – «Йокерит» действительно собирал очень приличный и глубокий состав почти каждый год и удивлял яркими легионерами вроде Стива Мозеса, но в рамках КХЛ так ничего и не добился, хотя планка ожиданий была довольно высокой – казалось, что финны способны навязать борьбу армейской гегемонии СКА и ЦСКА в Западной конференции. Не вышло – «Йокерит» проигрывал армейцам, а потом стал огребать и от более скромных «Динамо» и «Локомотива». Форма «джокеров» каждый раз оказывалась ярче их игры.

Это второе снятие «Йокерита» с плей-офф

Первое было во время пандемийного сезона-2019/20, который КХЛ в итоге не доиграла. «Йокерит» прошел во второй раунд, а после объявил, что снимается с турнира – главной причиной стали ковидные ограничения в Финляндии. Впрочем, тогда клуб призывал доиграть Кубок Гагарина.

Был у «Йокерита» и политический эпизод – команда отказалась лететь в Минск посреди протестов в Беларуси и получила техническое поражение, а также штраф в 3 млн рублей.

Что будет дальше?

В плей-офф «Йокерит» может заменить «Торпедо» – это довольно странное решение, поскольку команда завершила сезон и отпустила ряд лидеров. Например, яркого атакующего защитника Теодора Леннстрема, нападающих Гривика и Заара. А один из лучших молодых вратарей КХЛ Петр Кочетков уехал в фарм-клуб «Каролины».

Официальной информации по уходу финнов из лиги пока нет, но все идет к тому, что мы наблюдаем последний сезон «Йокерита» в КХЛ – последствия санкций с большой вероятностью просто не позволят ему остаться.

Фото: VK/jokerit