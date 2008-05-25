Iltalehti: «Сладкий папочка» Тимченко компенсировал убытки «Йокерита». Где клуб будет брать деньги сейчас?»

Журналист финской газеты Iltalehti Пекка Ялонен прокомментировал тот факт, что новым владельцем единолично стал Яри Курри.

«За 5 лет в «Йокерит» терял по 12-15 миллионов евро за сезон. Тимченко был «сладким папочкой» и компенсировал убытки. Где «Йокерит» будет брать деньги сейчас? У кого есть такой толстый кошелек?

Курри не взялся бы за клуб, если бы финансовая картина не была ясна. Хотя он и обладает капиталом, его явно недостаточно, чтобы покрывать убытки клуба.

Он не раскрыл финансовые схемы, но сказал, что ведет переговоры и продолжит делать это в ближайшем будущем. По его словам, «Йокерит» ищет финских партнеров и продвинулся в этом направлении.

Но даже если «Йокерит» увеличит охват аудитории и получит новых партнеров, ежегодные потери сократятся наполовину – и это еще оптимистичная оценка. Таким образом, все равно ежегодно потребуется не менее 6-8 миллионов евро, потому что клуб не может сократить расходы.

Многими предполагается, что Тимченко продолжит финансирование «Йокерита» через обходные пути. Курри отрицает участие русских денег. В то же время «Йокерит» является важным клубом для КХЛ и продолжит получать от лиги деньги – в частности, телевизионные. Различные компенсации могут быть выше, чем были до сих пор.

Летом Курри пообещал рассказать о новой стратегии «Йокерита». Может быть, тогда будет ясна более точная картина финансовых показателей клуба», – написал Ялонен.

Яри Курри стал новым владельцем «Йокерита»