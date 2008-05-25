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    Iltalehti: «Сладкий папочка» Тимченко компенсировал убытки «Йокерита». Где клуб будет брать деньги сейчас?»

    Теги бизнес Яри Курри Йокерит КХЛ Геннадий Тимченко Хоккей

    Журналист финской газеты Iltalehti Пекка Ялонен прокомментировал тот факт, что новым владельцем «Йокерита» единолично стал Яри Курри. 

    «За 5 лет в КХЛ «Йокерит» терял по 12-15 миллионов евро за сезон. Тимченко был «сладким папочкой» и компенсировал убытки. Где «Йокерит» будет брать деньги сейчас? У кого есть такой толстый кошелек?

    Курри не взялся бы за клуб, если бы финансовая картина не была ясна. Хотя он и обладает капиталом, его явно недостаточно, чтобы покрывать убытки клуба. 

    Он не раскрыл финансовые схемы, но сказал, что ведет переговоры и продолжит делать это в ближайшем будущем. По его словам, «Йокерит» ищет финских партнеров и продвинулся в этом направлении.  

    Но даже если «Йокерит» увеличит охват аудитории и получит новых партнеров, ежегодные потери сократятся наполовину – и это еще оптимистичная оценка. Таким образом, все равно ежегодно потребуется не менее 6-8 миллионов евро, потому что клуб не может сократить расходы.

    Многими предполагается, что Тимченко продолжит финансирование «Йокерита» через обходные пути. Курри отрицает участие русских денег. В то же время «Йокерит» является важным клубом для КХЛ и продолжит получать от лиги деньги – в частности, телевизионные. Различные компенсации могут быть выше, чем были до сих пор.

    Летом Курри пообещал рассказать о новой стратегии «Йокерита». Может быть, тогда будет ясна более точная картина финансовых показателей клуба», – написал Ялонен. 

    Яри Курри стал новым владельцем «Йокерита»

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