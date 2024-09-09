59 лучших фото US Open: щупальца Даниила, пятка Арины и губы Синнера
Синнер выиграл титул, но там было на что посмотреть и кроме его триумфа.
Хотя, надо признать, с кубком он смотрится неплохо.
Агасси наверняка ему даже что-то по-свойски подмигнул.
Но взглянем и на обнимашки Соболенко.
Тигрица.
Саблезубая.
Драгоценная посудина теперь есть и на кухне Остапенко и Киченок, которая из-за этого не вышла замуж.
US Open подарил всем много ярких эмоций. Например, Крик Фрица.
Рык Зверева.
Рев Соболенко.
Ор Паолини.
Сопрано Бадосы.
Хачанов страдал и кричал дольше других.
Попырин сотворил главную сенсацию, выбив Джоковича.
Новак в шоке.
Как и чемпион «Ролан Гаррос» и «Уимблдона» Алькарас.
Печаль Тиафу.
Эвфемизмы Рублева.
Медведев руки-щупальцы тащил все мячи.
Старался изо всех сил.
Но Синнер переосьминожил Даниила.
Зверев старался не отставать.
Но ему лучше спрятаться в тень.
А Диана Шнайдер показала из нее свой лик.
Тэйлор Фриц вовсе вышел из сумрака сразу в финал.
Болбои в теме светотени.
Солнце радовало и ласкало весь Нью-Йорк.
Заглядывало на трибуны.
Народу и правда было много.
Ломились во все щели.
Не всем хватало билетов.
Без Шараповой внутри о ходе матчей приходилось узнавать с медиатабло.
Всеобщее внимание к подаче Соболенко.
На трибунах звезд было ничуть не меньше, чем на кортах.
Его высокопреосвященство Роджер Федерер.
Царица «Шлемов» Серена и богиня R’n’B Алиша Киз.
Удушающий от Тэйлор Свифт.
И запрещенный.
Рэпер Flav, бриллианты и политкорректное эскимо.
Хромированный кролик-циклоп – что-то на музыкальном из Galantis.
Хью Джекман наконец-то постриг ногти.
Тэйлор Свифт на матче Тэйлора Фрица – и другие селебрити на US Open
На кортах было жарко. Конкурс мокрых маек в самом разгаре.
Дрэйперу явно не айс.
Интересно, сколько кроссовок у Тиафу на ногах?
Тут Фрэнсис показывает, куда закатился другой мячик.
Тру-болбои одобряют.
Соболенко знает толк в футбольных изысках.
Не менее эффектное па Эммы Наварро.
Юлия Путинцева не ударила в грязь лицом.
Осака собирала респекты бантами.
Калинская брала нежной гаммой.
Намассированные руки Синнера, несмотря на жеманность, не оставили никому шансов.
Порадуемся хотя бы тому, что любовь всегда побеждает.
Фото: Gettyimages/Matthew Stockman / Staff, Luke Hales / Staff, Sarah Stier / Staff, Al Bello / Staff, Mike Stobe / Stringer, Jamie Squire / Staff
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