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59 лучших фото US Open: щупальца Даниила, пятка Арины и губы Синнера

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Синнер выиграл титул, но там было на что посмотреть и кроме его триумфа.

Хотя, надо признать, с кубком он смотрится неплохо. 

Агасси наверняка ему даже что-то по-свойски подмигнул.

Но взглянем и на обнимашки Соболенко. 

Тигрица.

Саблезубая. 

Драгоценная посудина теперь есть и на кухне Остапенко и Киченок, которая из-за этого не вышла замуж

US Open подарил всем много ярких эмоций. Например, Крик Фрица.

Рык Зверева. 

Рев Соболенко. 

Ор Паолини. 

Сопрано Бадосы.

Хачанов страдал и кричал дольше других.

Попырин сотворил главную сенсацию, выбив Джоковича

Новак в шоке.

Как и чемпион «Ролан Гаррос» и «Уимблдона» Алькарас.

Печаль Тиафу.

Эвфемизмы Рублева.

Медведев руки-щупальцы тащил все мячи. 

Старался изо всех сил. 

Но Синнер переосьминожил Даниила.

Зверев старался не отставать. 

Но ему лучше спрятаться в тень. 

А Диана Шнайдер показала из нее свой лик

Тэйлор Фриц вовсе вышел из сумрака сразу в финал.

Болбои в теме светотени. 

Солнце радовало и ласкало весь Нью-Йорк.

Заглядывало на трибуны. 

Народу и правда было много.

Ломились во все щели. 

Не всем хватало билетов. 

Без Шараповой внутри о ходе матчей приходилось узнавать с медиатабло. 

Всеобщее внимание к подаче Соболенко. 

На трибунах звезд было ничуть не меньше, чем на кортах.

Его высокопреосвященство Роджер Федерер.

Царица «Шлемов» Серена и богиня R’n’B Алиша Киз.

Удушающий от Тэйлор Свифт. 

И запрещенный.

Рэпер Flav, бриллианты и политкорректное эскимо.

Хромированный кролик-циклоп – что-то на музыкальном из Galantis. 

Хью Джекман наконец-то постриг ногти.

Тэйлор Свифт на матче Тэйлора Фрица – и другие селебрити на US Open

На кортах было жарко. Конкурс мокрых маек в самом разгаре.

Дрэйперу явно не айс.

Интересно, сколько кроссовок у Тиафу на ногах?

Тут Фрэнсис показывает, куда закатился другой мячик. 

Тру-болбои одобряют.

Соболенко знает толк в футбольных изысках. 

Не менее эффектное па Эммы Наварро.

Юлия Путинцева не ударила в грязь лицом.

Осака собирала респекты бантами.

Калинская брала нежной гаммой. 

Намассированные руки Синнера, несмотря на жеманность, не оставили никому шансов. 

Порадуемся хотя бы тому, что любовь всегда побеждает.

Фото: Gettyimages/Matthew Stockman / Staff, Luke Hales / Staff, Sarah Stier / Staff, Al Bello / Staff, Mike Stobe / Stringer, Jamie Squire / Staff

Свой US Open на Спортсе! Поборитесь за победу и заберите призовые

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logoКарлос Алькарас
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logoАлексей Попырин
logoФрэнсис Тиафу
logoПаула Бадоса
logoНаоми Осака
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logoЛюдмила Киченок
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