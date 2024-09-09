59 лучших фото US Open: щупальца Даниила, пятка Арины и губы Синнера

Синнер выиграл титул, но там было на что посмотреть и кроме его триумфа.

Хотя, надо признать, с кубком он смотрится неплохо.

Агасси наверняка ему даже что-то по-свойски подмигнул.

Но взглянем и на обнимашки Соболенко.

Тигрица.

Саблезубая.

Драгоценная посудина теперь есть и на кухне Остапенко и Киченок, которая из-за этого не вышла замуж .

US Open подарил всем много ярких эмоций. Например, Крик Фрица.

Рык Зверева.

Рев Соболенко.

Ор Паолини.

Сопрано Бадосы.

Хачанов страдал и кричал дольше других .

Попырин сотворил главную сенсацию, выбив Джоковича .

Новак в шоке.

Как и чемпион «Ролан Гаррос» и «Уимблдона» Алькарас.

Печаль Тиафу.

Эвфемизмы Рублева.

Медведев руки-щупальцы тащил все мячи.

Старался изо всех сил.

Но Синнер переосьминожил Даниила.

Зверев старался не отставать.

Но ему лучше спрятаться в тень.

А Диана Шнайдер показала из нее свой лик .

Тэйлор Фриц вовсе вышел из сумрака сразу в финал.

Болбои в теме светотени.

Солнце радовало и ласкало весь Нью-Йорк.

Заглядывало на трибуны.

Народу и правда было много.

Ломились во все щели.

Не всем хватало билетов.

Без Шараповой внутри о ходе матчей приходилось узнавать с медиатабло.

Всеобщее внимание к подаче Соболенко.

На трибунах звезд было ничуть не меньше , чем на кортах.

Его высокопреосвященство Роджер Федерер.

Царица «Шлемов» Серена и богиня R’n’B Алиша Киз.

Удушающий от Тэйлор Свифт.

И запрещенный.

Рэпер Flav, бриллианты и политкорректное эскимо.

Хромированный кролик-циклоп – что-то на музыкальном из Galantis.

Хью Джекман наконец-то постриг ногти.

Тэйлор Свифт на матче Тэйлора Фрица – и другие селебрити на US Open

На кортах было жарко. Конкурс мокрых маек в самом разгаре.

Дрэйперу явно не айс.

Интересно, сколько кроссовок у Тиафу на ногах?

Тут Фрэнсис показывает, куда закатился другой мячик.

Тру-болбои одобряют.

Соболенко знает толк в футбольных изысках.

Не менее эффектное па Эммы Наварро.

Юлия Путинцева не ударила в грязь лицом.

Осака собирала респекты бантами .

Калинская брала нежной гаммой.

Намассированные руки Синнера, несмотря на жеманность, не оставили никому шансов.

Порадуемся хотя бы тому, что любовь всегда побеждает .

Фото: Gettyimages /Matthew Stockman / Staff, Luke Hales / Staff, Sarah Stier / Staff, Al Bello / Staff, Mike Stobe / Stringer, Jamie Squire / Staff

Свой US Open на Спортсе! Поборитесь за победу и заберите призовые