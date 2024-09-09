Тэйлор Свифт на матче Тэйлора Фрица – и другие селебрити на US Open

По ходу US Open , с каждым годом привлекающего все больше публичных людей, появился мем о том, за счет чего люди чувствуют себя важными. На третьем месте были деньги, на втором – статус, а на первом – появление на US Open. Судя по количеству селебрити, посетивших турнир, мем не соврал.

Особенно звездным был, конечно, финальный уикенд, в обоих одиночных матчах которого играли американцы. В воскресенье за Тэйлора Фрица болела Тэйлор Свифт, отдыхающая перед североамериканской частью своего мирового турне, и ее бойфренд обладатель Суперкубка Трэвис Келси.

С ними был одноклубник Келси Патрик Махоумс.

Илон Маск вообще не фанат тенниса, он любит пиклбол , но у него самого фанаты есть везде.

Анна Винтур, возможно, главная в мире фанатка тенниса. На этом US Open она была девять раз за 14 дней, а USTA даже ввела ее в местную Аллею славы за вклад в популяризацию спорта. На финале она сидела рядом с оскроносцем Эдди Редмэйном, у которого позднее в этом году выйдет первая за два года работа – сериал «День Шакала», где он играет наемного убийцу.

Днем раньше женский финал Винтур провела в компании Льюиса Хэмилтона.

Хенрик Лундквист с женой Терезой Андерссон – тоже достопримечтальности Нью-Йорка.

Еще один оскароносец Мэттью Макконахи, кажется, персональный болельщик Томми Пола, но на US Open болел за всех соотечественников.

У группы Джона Бон Джови прошедшим летом вышел альбом – первый за четыре года, потому что у фронтмена были проблемы с голосом.

Мария Шарапова (на фото с сумкой Salvatore Ferragamo) о любви к теннису говорит редко, зато на днях рассказала, что у ее двухлетнего сына Тео уже есть ракетка. Насчет интереса к игре – пока непонятно.

Двукратный номинант на «Оскар» Эндрю Гарфилд тоже уходил в отпуск на два года, но в 2024-м снялся в комедии «Мы живем во времени». Случайный кадр со съемок породил упоротые мемы с головой лошади .

Андре Агасси из «Шлемов» этого года не был только на «Ролан Гаррос». В Нью-Йорке в честь 30-летия его первого титула US Open его пригласили вручить кубок новому чемпиону.

Певец Сил в конце месяца начнет европейскую часть турне. Перед US Open в подкасте Энди Роддика очень поэтично рассказывал, за что любит теннис, а в конце турнира был одним из первых, кто поздравил его нового чемпиона Янника Синнера.

За Синнера болела и его девушка Анна Калинская, чмокнувшая его в ложе .

Джон Хэмм знаменит ролью в сериале «Безумцы» про рекламный бизнес в Нью-Йорке 1960-х, а сейчас снимается в сериале «Утреннее шоу» про новостной бизнес в Нью-Йорке 2020-х.

На мужском финале была Джейн Краковски, актриса из другого популярного сериала про работу в Нью-Йорке – комедийной «Студии 30» про беллетризованную версию закулисья Saturday Night Live.

Днем ранее на женском финале была создательница «Студии» Тина Фей,

а еще раньше – также сыгравший в «Студии» Алек Болдуин с женой Хиларией, известной в интернете тем, что годами притворялась испанкой .

Ашер пришел с новой (третьей) женой Дженнифер Гойкоэчеа.

Уроженку Нью-Йорка актрису Эди Фалько, три из четырех своих «Эмми» выигравшую за роль жены гангстера в «Клане Сопрано», сейчас можно увидеть в новой документалке HBO о закулисье великого сериала.

Стефен Карри сосредоточенно болел за Джессику Пегулу.

Как и Микаэла Шиффрин.

Актеры Питер Сарсгаард и Мэгги Джилленхол женаты 15 лет, а по его взгляду и не скажешь, что так давно.

Уроженка Иллинойса модель Тэйлор Хилл этой осенью стала лицом кампейна классического нью-йоркского бренда Ralph Lauren.

Мелани Блант и Джон Красински пришли на теннис с дочерьми (десяти и восьми лет). Про одну из них англичанка Блант рассказывала однажды, что та в детстве произносила отдельные слова, например, «бутылка воды», с отчетливым британским акцентом. Но потом к маминому огорчению стала говорить по-американски.

Актриса Давайн Джой Рэндольф за роль в своем последнем фильме «Оставленные» (2023) получила 39 (!) разных наград, включая «Оскар» и «Золотой глобус».

Футболистка Меган Рапино завершила карьеру чуть меньше года назад и с тех пор в основном снимается (а также стала Lego). Этой осенью выйдет документальный сериал Netflix про футбольную сборную США с ней в составе.

Симона Байлс отдыхает после Олимпиады, наблюдая, как соревнуются другие.

Ведущий вечернего шоу Стивен Кольбер нашел время для поездки на US Open и, похоже, не пожалел.

Джессика Бил не снималась с 2022-го, но сейчас работает сразу над четырьмя проектами, а также запустила собственный велнес-бренд.

Бен Стиллер и его жена Кристин Тейлор оказались по соседству с Гарбинье Мугурусой. Она никогда в Нью-Йорке особо не блистала, но именно по итогам US Open в 2017-м стала первой ракеткой мира, а во время US Open в 2021-м встретила Артура Боржеса, с которым сейчас помолвлена (рядом с ней).

Шарапова, пять актрис с «Оскаром», один экс-президент и один Дэнни Де Вито – это селебрити на US Open

Фото: Gettyimages.ru /Matthew Stockman, Jamie Squire, Sarah Stier, John Nacion, Al Bello