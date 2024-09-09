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Тэйлор Свифт на матче Тэйлора Фрица – и другие селебрити на US Open

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По ходу US Open, с каждым годом привлекающего все больше публичных людей, появился мем о том, за счет чего люди чувствуют себя важными. На третьем месте были деньги, на втором – статус, а на первом – появление на US Open. Судя по количеству селебрити, посетивших турнир, мем не соврал.

Особенно звездным был, конечно, финальный уикенд, в обоих одиночных матчах которого играли американцы. В воскресенье за Тэйлора Фрица болела Тэйлор Свифт, отдыхающая перед североамериканской частью своего мирового турне, и ее бойфренд обладатель Суперкубка Трэвис Келси.

С ними был одноклубник Келси Патрик Махоумс.

Илон Маск вообще не фанат тенниса, он любит пиклбол, но у него самого фанаты есть везде.

Анна Винтур, возможно, главная в мире фанатка тенниса. На этом US Open она была девять раз за 14 дней, а USTA даже ввела ее в местную Аллею славы за вклад в популяризацию спорта. На финале она сидела рядом с оскроносцем Эдди Редмэйном, у которого позднее в этом году выйдет первая за два года работа – сериал «День Шакала», где он играет наемного убийцу.

Днем раньше женский финал Винтур провела в компании Льюиса Хэмилтона.

Хенрик Лундквист с женой Терезой Андерссон – тоже достопримечтальности Нью-Йорка.

Еще один оскароносец Мэттью Макконахи, кажется, персональный болельщик Томми Пола, но на US Open болел за всех соотечественников.

У группы Джона Бон Джови прошедшим летом вышел альбом – первый за четыре года, потому что у фронтмена были проблемы с голосом.

Мария Шарапова (на фото с сумкой Salvatore Ferragamo) о любви к теннису говорит редко, зато на днях рассказала, что у ее двухлетнего сына Тео уже есть ракетка. Насчет интереса к игре – пока непонятно.

Двукратный номинант на «Оскар» Эндрю Гарфилд тоже уходил в отпуск на два года, но в 2024-м снялся в комедии «Мы живем во времени». Случайный кадр со съемок породил упоротые мемы с головой лошади.

Андре Агасси из «Шлемов» этого года не был только на «Ролан Гаррос». В Нью-Йорке в честь 30-летия его первого титула US Open его пригласили вручить кубок новому чемпиону.

Певец Сил в конце месяца начнет европейскую часть турне. Перед US Open в подкасте Энди Роддика очень поэтично рассказывал, за что любит теннис, а в конце турнира был одним из первых, кто поздравил его нового чемпиона Янника Синнера.

За Синнера болела и его девушка Анна Калинская, чмокнувшая его в ложе.

Джон Хэмм знаменит ролью в сериале «Безумцы» про рекламный бизнес в Нью-Йорке 1960-х, а сейчас снимается в сериале «Утреннее шоу» про новостной бизнес в Нью-Йорке 2020-х.

На мужском финале была Джейн Краковски, актриса из другого популярного сериала про работу в Нью-Йорке – комедийной «Студии 30» про беллетризованную версию закулисья Saturday Night Live.

Днем ранее на женском финале была создательница «Студии» Тина Фей,

а еще раньше – также сыгравший в «Студии» Алек Болдуин с женой Хиларией, известной в интернете тем, что годами притворялась испанкой.

Ашер пришел с новой (третьей) женой Дженнифер Гойкоэчеа.

Уроженку Нью-Йорка актрису Эди Фалько, три из четырех своих «Эмми» выигравшую за роль жены гангстера в «Клане Сопрано», сейчас можно увидеть в новой документалке HBO о закулисье великого сериала.

Стефен Карри сосредоточенно болел за Джессику Пегулу. 

Как и Микаэла Шиффрин.

Актеры Питер Сарсгаард и Мэгги Джилленхол женаты 15 лет, а по его взгляду и не скажешь, что так давно.

Уроженка Иллинойса модель Тэйлор Хилл этой осенью стала лицом кампейна классического нью-йоркского бренда Ralph Lauren. 

Мелани Блант и Джон Красински пришли на теннис с дочерьми (десяти и восьми лет). Про одну из них англичанка Блант рассказывала однажды, что та в детстве произносила отдельные слова, например, «бутылка воды», с отчетливым британским акцентом. Но потом к маминому огорчению стала говорить по-американски.

Актриса Давайн Джой Рэндольф за роль в своем последнем фильме «Оставленные» (2023) получила 39 (!) разных наград, включая «Оскар» и «Золотой глобус».

Футболистка Меган Рапино завершила карьеру чуть меньше года назад и с тех пор в основном снимается (а также стала Lego). Этой осенью выйдет документальный сериал Netflix про футбольную сборную США с ней в составе.

Симона Байлс отдыхает после Олимпиады, наблюдая, как соревнуются другие.

Ведущий вечернего шоу Стивен Кольбер нашел время для поездки на US Open и, похоже, не пожалел.

Джессика Бил не снималась с 2022-го, но сейчас работает сразу над четырьмя проектами, а также запустила собственный велнес-бренд.

Бен Стиллер и его жена Кристин Тейлор оказались по соседству с Гарбинье Мугурусой. Она никогда в Нью-Йорке особо не блистала, но именно по итогам US Open в 2017-м стала первой ракеткой мира, а во время US Open в 2021-м встретила Артура Боржеса, с которым сейчас помолвлена (рядом с ней).

Шарапова, пять актрис с «Оскаром», один экс-президент и один Дэнни Де Вито – это селебрити на US Open

Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Jamie Squire, Sarah Stier, John Nacion, Al Bello

logoДжон Красински
logoМария Шарапова
logoМеган Рапино
светская хроника
logoАлек Болдуин
logoТейлор Свифт
logoМикаэла Шиффрин
logoСимона Байлс
logoЛьюис Хэмилтон
Мэттью Макконахи
logoТрэвис Келси
logoUS Open
logoЭмили Блант
Стивен Карри
logoМэттью Макконахи
logoАнна Калинская
logoГарбинье Мугуруса
logoИлон Маск
logoИлон Маск
logoПатрик Махоумс
logoХенрик Лундквист
logoАндре Агасси