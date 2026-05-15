Дмитрий Васильев: «Норвежцы создали себе условия, чтобы завоевать как можно больше медалей мошенническим путем. Поэтому они и держатся за это зубами и когтями»

Васильев объяснил, почему Норвегия выступает против переизбрания Элиаша в FIS.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев объяснил, почему Федерация лыжного спорта Норвегии выступает против переизбрания Йохана Элиаша президентом международной федерации (FIS).

«Никакого бунта не происходит. Совершенно очевидно, что норвежцы – так называемые «самые больные» спортсмены, которые выигрывают медали самого высочайшего уровня. Они сейчас будут максимально отстаивать те условия, при которых завоевывают огромное количество медалей, не имея никакой конкуренции, прикрываясь мифическими болезнями.

Поэтому нынешний президент не согласен с этой позицией, и он в значительной степени отстаивает точку зрения мирового лыжного спорта, чтобы спорт был равным для всех, в том числе и для российских и белорусских спортсменов. И, конечно, норвежцы взбунтовались, но, опять же, это агония.

Долго эта вакханалия, которую они устроили в лыжном спорте, не продлится. Это просто паноптикум какой-то, это уже не спорт! Они создали себе условия, чтобы завоевать как можно больше медалей мошенническим путем. Поэтому они и держатся за это зубами и когтями.

На сегодняшний день они решили, что им все дозволено. Им дан зеленый свет, их никто ни в чем не ограничивает. Но это все временное явление. Нужно иногда читать историю: она говорит о том, что ничего постоянного нет и нет ничего тайного, что не стало бы когда-нибудь явным.

Очевидно, что мы все равно узнаем, на каких запрещенных препаратах они выигрывали все свои медали. И те, кто обладают этими золотыми медалями, еще будут поставлены в неловкие ситуации, комментируя все это мошенничество, в котором они сейчас принимают участие», – заявил Васильев.