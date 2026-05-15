Дмитрий Васильев: «Норвежцы создали себе условия, чтобы завоевать как можно больше медалей мошенническим путем. Поэтому они и держатся за это зубами и когтями»

Васильев объяснил, почему Норвегия выступает против переизбрания Элиаша в FIS.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев объяснил, почему Федерация лыжного спорта Норвегии выступает против переизбрания Йохана Элиаша президентом международной федерации (FIS).

«Никакого бунта не происходит. Совершенно очевидно, что норвежцы – так называемые «самые больные» спортсмены, которые выигрывают медали самого высочайшего уровня. Они сейчас будут максимально отстаивать те условия, при которых завоевывают огромное количество медалей, не имея никакой конкуренции, прикрываясь мифическими болезнями.

Поэтому нынешний президент не согласен с этой позицией, и он в значительной степени отстаивает точку зрения мирового лыжного спорта, чтобы спорт был равным для всех, в том числе и для российских и белорусских спортсменов. И, конечно, норвежцы взбунтовались, но, опять же, это агония.

Долго эта вакханалия, которую они устроили в лыжном спорте, не продлится. Это просто паноптикум какой-то, это уже не спорт! Они создали себе условия, чтобы завоевать как можно больше медалей мошенническим путем. Поэтому они и держатся за это зубами и когтями.

На сегодняшний день они решили, что им все дозволено. Им дан зеленый свет, их никто ни в чем не ограничивает. Но это все временное явление. Нужно иногда читать историю: она говорит о том, что ничего постоянного нет и нет ничего тайного, что не стало бы когда-нибудь явным.

Очевидно, что мы все равно узнаем, на каких запрещенных препаратах они выигрывали все свои медали. И те, кто обладают этими золотыми медалями, еще будут поставлены в неловкие ситуации, комментируя все это мошенничество, в котором они сейчас принимают участие», – заявил Васильев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
Какие же плохие эти норвеги! Не сомневаюсь, что скоро Митя Васильев напишет, что норвежцы травят наши колодцы, подсыпают песок в буксы мчащихся в социализм российских паровозов, напускают на обильные колхозные поля колорадских жуков и пьют кровь христианских младенцев. Доколе!
И подсыпают соль в завтраки нашим зайкам.🥲
То, что кто-то извлекает выгоду из вашей феноменальной тупости, запустившей весь процесс, лишь отчасти заслуга выгодополучателя. Заезженную пластинку про таинственные препараты и мировой заговор на этой почве комментировать бессмысленно.
Опять озвучил скрепные тезисы российского биатлона. И это при том, что рос биатлон один из самых допинговых видов спорта.
Дима, ты уже лет 5-7 несёшь эту хрень. А что изменилось? Ну реально достал, так же как Губерниев, Фетисов и Ко.
им ведь методичку не меняют полагают что они и старой обойдутся - спортсмены ведь чего с них взять, кроме запаха и вони.
для этого ххххх норги , как кошки для собак --просто уже не смешно, а грустно --больной человек и не лечиться.
Так недавно Элиаш был у него рабом норгов и русофобом....
Да блин, почему везде Норвегия, почему он и ему подобные ничего не вякают о шведобабах. Ну хоть какое-то разнообразие было бы.
Уже пластинку у чела заело.
а остальные-то страны чё терпят, их же коварные норвежцы обманывают, а международные комитеты почему-то им потворствуют?
Сезон 2122г бегали ВСЕ российские топы на КМ == ИТОГИ -Золото -норги 28, россия -10, серебро норги 14 , россия 13 , бронза норги 18, россия 10 ---может заткнешься уже провокатор и лгун.
воистину балбес!
