Федерация лыжных видов спорта Норвегии выступила против переизбрания Элиаша на пост главы FIS

3

Федерация лыжных видов спорта Норвегии выступила против переизбрания Йохана Элиаша на пост главы Международной федерации лыжных видов (FIS). 

Выборы пройдут во время 57-го конгресса FIS 10 и 11 июня. Конгресс состоится в Белграде. 

«Мы считаем, что действующий президент Йохан Элиаш не должен дальше возглавлять FIS. Причинами этого, среди прочего, являются нехватка прозрачности и вовлеченности, распределение общих средств, которое истощает резервы организации, а также репутация международного лыжного спорта», — заявил генеральный секретарь норвежской лыжной федерации Ола Кель. 

Элиаш занимает пост с 2021 года. Ранее он был выдвинут на второй срок от Грузии. 

Также на пост претендуют еще четыре кандидата: Александр Оспельт (Лихтенштейн), Анна Харбо Фалькенберг (Дания), Декстер Пейн (США) и Виктория Гослинг (Великобритания). 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Skiforbundet
Так вашими старание в первую очередь это и происходит
Демократические выборы прекрасны
Сначала в обход правил Грузия выставляет кандидатуру действующего президента, а потом он случайно побеждает
Там кандидаты -хрен редьки не слаще
