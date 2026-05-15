Федерация лыжных видов спорта Норвегии выступила против переизбрания Элиаша на пост главы FIS

Норвегия выступает против переизбрания Элиаша на пост главы FIS.

Федерация лыжных видов спорта Норвегии выступила против переизбрания Йохана Элиаша на пост главы Международной федерации лыжных видов (FIS ).

Выборы пройдут во время 57-го конгресса FIS 10 и 11 июня. Конгресс состоится в Белграде.

«Мы считаем, что действующий президент Йохан Элиаш не должен дальше возглавлять FIS. Причинами этого, среди прочего, являются нехватка прозрачности и вовлеченности, распределение общих средств, которое истощает резервы организации, а также репутация международного лыжного спорта», — заявил генеральный секретарь норвежской лыжной федерации Ола Кель.

Элиаш занимает пост с 2021 года. Ранее он был выдвинут на второй срок от Грузии.

Также на пост претендуют еще четыре кандидата: Александр Оспельт (Лихтенштейн), Анна Харбо Фалькенберг (Дания), Декстер Пейн (США) и Виктория Гослинг (Великобритания).