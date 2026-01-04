Шведская лыжница Фрида Карлссон снялась с «Тур де Ски-2026».

Шведская лыжница Фрида Карлссон покидает «Тур де Ски» перед заключительным этапом многодневки.

«Гонка не особо задалась, поэтому мы решили не переживать из-за последнего подъема на Альпе Чермис. Тем более Олимпийские игры уже близко.

Я возвращаюсь домой, чтобы вновь обрести уверенность в себе», – прокомментировала Карлссон.

В итоговом зачете после пяти этапов Карлссон занимала 12-е место.