Фрида Карлссон снялась с «Тур де Ски»

Шведская лыжница Фрида Карлссон снялась с «Тур де Ски-2026».

Шведская лыжница Фрида Карлссон покидает «Тур де Ски» перед заключительным этапом многодневки. 

«Гонка не особо задалась, поэтому мы решили не переживать из-за последнего подъема на Альпе Чермис. Тем более Олимпийские игры уже близко.

Я возвращаюсь домой, чтобы вновь обрести уверенность в себе», – прокомментировала Карлссон. 

В итоговом зачете после пяти этапов Карлссон занимала 12-е место. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Expressen
