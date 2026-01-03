  • Спортс
  «Тур де Ски». 6-й этап. Непряева, Диггинс, Далквист, Карлссон, Илар, Матинтало, Штадлобер, Венг пробегут масс-старт в гору
«Тур де Ски». 6-й этап. Непряева, Диггинс, Далквист, Карлссон, Илар, Матинтало, Штадлобер, Венг пробегут масс-старт в гору

Непряева и Диггинс выступят в масс-старте в гору на многодневке «Тур де Ски».

4 января российская лыжница Дарья Непряева выступит в масс-старте в гору на заключительном этапе многодневки «Тур де Ски». 

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

6-й этап

Валь-ди-Фьемме, Италия

Женщины

10 км, гонка в гору, масс-старт, свободный стиль

Начало – 17:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko. 

Старт-лист

1. Джесси Диггинс (США)

2. Майя Далквист (Швеция)

3. Фрида Карлссон (Швеция)

4. Ясми Йоэнсуу (Финляндия)

5. Моа Илар (Швеция)

6. Йоханна Матинтало (Финляндия)

7. Тереза Штадлобер (Австрия)

8. Юлие Дривенес (Норвегия)

9. Хайди Венг (Норвегия)

10. Эбба Андерссон (Швеция)

11. Надин Фендрих (Швейцария)

12. Моа Лундгрен (Швеция)

13. Катерина Ганц (Италия)

14. Пиа Финк (Германия)

15. Аня Вебер (Швейцария)

16. Дарья Непряева (Россия)

17. Джулия Керн (США)...

20. Йоханна Хагстрем (Швеция)

21. Каролина Симпсон-Ларсен (Норвегия)...

23. Хелен Хоффман (Германия)...

29. Ясмин Кахара (Финляндия)

Полный старт-лист – на сайте FIS.

Общий зачет (после 5 гонок из 6)

1. Джесси Диггинс (США) – 1:34.12,0

2. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 1.19,0

3. Моа Илар (Швеция) – 1.38,0

4. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 1.39,0

5. Тереза Штадлобер (Австрия) – 2.09,0

6. Юлие Дривенес (Норвегия) – 2.10,0

7. Хайди Венг (Норвегия) – 2.26,0

8. Эбба Андерссон (Швеция) – 2.28,0

9. Майя Далквист (Швеция) – 2.44,0

10. Надин Фендрих (Швейцария) – 2.46,0

11. Моа Лундгрен (Швеция) – 3.12,0

12. Фрида Карлссон (Швеция) – 3.15,0...

16. Дарья Непряева (Россия) – 4.00,0

Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
