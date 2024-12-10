Ардашев о лыжных гонках в Удмуртии: «Из-за плохого финансирования приходится переходить в другой регион либо заканчивать со спортом»
– В вашей родной республике – Удмуртии очень хорошая школа и в биатлоне, и в лыжных гонках, но ведущие спортсмены разъезжаются по другим регионам из-за проблем с финансированием. Почему власти не обратят внимание на профильные виды спорта, ведь у вас нет сильных футбольных и хоккейных команд, которые могли бы оттягивать финансирование на себя?
– Да, в Удмуртии действительно хорошая школа в лыжных гонках, не знаю про другие виды спорта, а так в лыжах ты доходишь до юниорского возраста и тебе из-за плохого финансирования приходится переходить в другой регион либо заканчивать со спортом. Главная проблема – просто в его финансировании. Скорее всего, у власти другие приоритеты.
– Вообще на спорт выделяется мало финансирования?
– Да, – сказал Ардашев.
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