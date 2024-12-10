Ардашев о лыжных гонках в Удмуртии: «Из-за плохого финансирования приходится переходить в другой регион либо заканчивать со спортом»

Сергей Ардашев заявил о недостаточном финансировании лыжных гонок в Удмуртии.

– В вашей родной республике – Удмуртии очень хорошая школа и в биатлоне, и в лыжных гонках, но ведущие спортсмены разъезжаются по другим регионам из-за проблем с финансированием. Почему власти не обратят внимание на профильные виды спорта, ведь у вас нет сильных футбольных и хоккейных команд, которые могли бы оттягивать финансирование на себя?

– Да, в Удмуртии действительно хорошая школа в лыжных гонках, не знаю про другие виды спорта, а так в лыжах ты доходишь до юниорского возраста и тебе из-за плохого финансирования приходится переходить в другой регион либо заканчивать со спортом. Главная проблема – просто в его финансировании. Скорее всего, у власти другие приоритеты.

– Вообще на спорт выделяется мало финансирования?

– Да, – сказал Ардашев .