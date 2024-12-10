Сергей Ардашев: «Очень хочется на Олимпиаду и мировую арену, ради этого тренируюсь и полностью отдаюсь лыжным гонкам»
Лыжник Сергей Ардашев рассказал о стремлении попасть на Олимпиаду.
– Практически любой спортсмен мечтает об Олимпийских играх, а для вас участие в Милане-2026 пока в тумане. Как вам удается отвлекаться от мыслей об Олимпиаде и сосредоточиться на текущих задачах в гонках?
– Конечно, очень хочется на Олимпиаду и мировую арену, я ради этого тренируюсь и полностью отдаюсь лыжным гонкам. А так у нас сейчас много соревнований внутри страны и руководство старается сделать хорошие условия.
– Тем, кто привык выступать в Европе, сложнее перестроиться на новые реалии?
– Скорей всего, так, – сказал Ардашев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РБ Спорт
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