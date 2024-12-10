Сергей Ардашев: «Очень хочется на Олимпиаду и мировую арену, ради этого тренируюсь и полностью отдаюсь лыжным гонкам»

Лыжник Сергей Ардашев рассказал о стремлении попасть на Олимпиаду.

– Практически любой спортсмен мечтает об Олимпийских играх, а для вас участие в Милане-2026 пока в тумане. Как вам удается отвлекаться от мыслей об Олимпиаде и сосредоточиться на текущих задачах в гонках?

– Конечно, очень хочется на Олимпиаду и мировую арену, я ради этого тренируюсь и полностью отдаюсь лыжным гонкам. А так у нас сейчас много соревнований внутри страны и руководство старается сделать хорошие условия.

– Тем, кто привык выступать в Европе, сложнее перестроиться на новые реалии?

– Скорей всего, так, – сказал Ардашев .