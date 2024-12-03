Хиршер завершил сезон из-за разрыва крестообразной связки
Накануне во время тренировки на трассе в австрийском Райтеральме Хиршер порвал крестообразную связку левого колена. Спортсмена прооперировали в Граце.
Двукратный олимпийский чемпион Хиршер завершил карьеру в 2019 году. В апреле 2024-го 35-летний австриец объявил о возвращении в спорт и рассказал, что будет выступать за Нидерланды.
В октябре он занял 23-е место в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Зельдене.
«Конечно, это тяжелый удар после восьми месяцев напряженной работы над проектом, который я начал со страстью. Это большое разочарование, потому что вся команда, включая меня, представляла себе другой результат этой зимы.
Последние восемь месяцев были насыщенными и принесли мне много радости. Хочу поблагодарить всех, кто сделал это путешествие возможным и поддерживал меня на протяжении всего пути», – сказал Хиршер.
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