Горнолыжник Марсель Хиршер завершил сезон из-за разрыва крестообразной связки.

Накануне во время тренировки на трассе в австрийском Райтеральме Хиршер порвал крестообразную связку левого колена. Спортсмена прооперировали в Граце.

Двукратный олимпийский чемпион Хиршер завершил карьеру в 2019 году. В апреле 2024-го 35-летний австриец объявил о возвращении в спорт и рассказал, что будет выступать за Нидерланды.

В октябре он занял 23-е место в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Зельдене.

«Конечно, это тяжелый удар после восьми месяцев напряженной работы над проектом, который я начал со страстью. Это большое разочарование, потому что вся команда, включая меня, представляла себе другой результат этой зимы.

Последние восемь месяцев были насыщенными и принесли мне много радости. Хочу поблагодарить всех, кто сделал это путешествие возможным и поддерживал меня на протяжении всего пути», – сказал Хиршер.