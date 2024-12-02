Большунов выбыл в 1/4 финала классического спринта на втором этапе Кубка России в Вершине Теи

Александр Большунов выбыл в 1/4 финала спринта на Кубке России в Вершине Теи.

На втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи проходит классический спринт. Большунов финишировал четвертым в своем четвертьфинале и не вышел в следующую стадию.

Это пятая гонка Кубка России в текущем сезоне – Большунов попал в призы только в одной из них.