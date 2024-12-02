Большунов выбыл в 1/4 финала классического спринта на втором этапе Кубка России в Вершине Теи
Александр Большунов выбыл в 1/4 финала спринта на Кубке России в Вершине Теи.
На втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи проходит классический спринт. Большунов финишировал четвертым в своем четвертьфинале и не вышел в следующую стадию.
Это пятая гонка Кубка России в текущем сезоне – Большунов попал в призы только в одной из них.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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