Дмитрий Губерниев: «Не верю, когда спортсмены такого уровня, как Большунов, говорят, что у них все в порядке с мотивацией»

Дмитрий Губерниев считает, что у Большунова есть проблемы с мотивацией.

«Я просто не верю, когда спортсмены такого уровня, как Большунов, говорят, что у них все в порядке с мотивацией. Это как минимум странно. Мотивация, конечно, присутствует, но есть ее разные грани.

Я сохраняю мотивацию к биатлону, лыжам, плаванию, но есть разница между интересом комментирования чемпионата мира или Олимпийских и чемпионата России. Это две разных планеты, то же самое и у Большунова.

Понятно, что желание соревноваться у него есть, он профессиональный спортсмен, но надо понимать, что этот уровень он не просто перерос давно, а он просто не его.

Дай бог, если у него и впрямь минимальные проблемы со здоровьем, а все остальное связано с неполадками со здоровьем. Я только шляпу сниму перед ним, но считаю, что доля лукавства в этом есть.

Но тем интереснее наблюдать за соперниками, потому что обыграть Большунова – это уже событие в жизни любого лыжника. Посмотрим, что будет дальше. Если Саша вернет себе титул короля лыж, будет любопытно смотреть, как долго он продержится.

Девушкам проще, потому что можно уйти в декрет или перезагрузиться? Все они профессиональные спортсмены. У Большунова своя линия одежды, спонсоры. Если он сейчас уйдет из спорта и станет кормящим отцом, то потеряет в деньгах.

Он профи, который делает свою работу, и пусть продолжает ее делать. Он элитный спортсмен вселенского уровня, трехкратный олимпийский чемпион, понятно, что у Саши совсем другой уровень притязаний», – сказал Губерниев .