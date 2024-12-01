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Большунов на вопрос, следит ли за биатлоном: «А такой есть?»

Александр Большунов с иронией ответил на вопрос, смотрит ли он биатлон.

Корреспондент «Матч ТВ» Андрей Романов спросил у лыжника, как он проводит досуг – в частности, следит ли за биатлоном.

«А такой есть?» – ответил Большунов.

Коптер влетел в Большунова прямо в гонке – комментаторы ничего не заметили

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoАлександр Большунов
logoсборная России (лыжные гонки)
Андрей Романов
logoМатч ТВ
лыжные гонки
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