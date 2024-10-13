Йохауг о том, почему российские спортсменки рожают раньше, чем норвежки: «Это связано с культурными различиями. В России бабушки и дедушки много заботятся о детях»

Вероника Степанова объяснила изданию Dagbladet, почему российские лыжницы предпочитают рожать детей в более молодом возрасте, чем норвежки.

В августе 23-летняя спортсменка объявила, что уходит в декрет и пропустит следующий сезон.

– Российские спортсменки определенно склонны становиться матерями раньше. Ожидания общества имеют к этому мало отношения, на нас не оказывают никакого давления.

Что имеет значение – так это поддержка, которую мы получаем здесь, в России, от государства и наших спортивных клубов. Так мы чувствуем себя в большей безопасности.

– В Норвегии обсуждается вопрос о том, становятся ли лыжницы сильнее после беременности и родов. Каково ваше мнение?

– Я не задумываюсь о том, сделает ли рождение ребенка меня более сильной лыжницей, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.

Журналисты Dagbladet также спросили у Терезы Йохауг, чем отличается в этом плане Норвегия от России. Йохауг впервые стала мамой почти в 35 лет.

«Это связано с культурными различиями. В России бабушки и дедушки – это почти родители. Они много заботятся о детях.

В Норвегии все не так. Если бы я просто оставила Кристин со своими мамой и папой, это было бы воспринято не очень хорошо», – отметила четырехкратная олимпийская чемпионка.

Степанова обращается к вернувшейся Йохауг: «Ты меня дождись». Как же это смешно