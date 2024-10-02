Врач лыжной сборной России: «Мы не оформляем терапевтические исключения без необходимости. Не хотим, чтобы спортсмен был с искусственным диагнозом»
— В лыжах часто говорят о терапевтических исключениях. И якобы, если они есть, значит, спортсмен точно что-то нарушает. Возможны ли какие-то манипуляции с такой справкой?
— К сожалению, это недостаточная информированность. Зачастую журналисты не хотят взять и разобраться. Может быть, сейчас будет отправная точка.
Россия и другой мир — разные законодательные базы. За рубежом это совершенно по-другому.
Приведу пример пловца Майкла Фелпса. У него достаточно много сопутствующих заболеваний, патологий, прежде всего с сердечно-сосудистой системой. Но в его стране позволительно написать информированное согласие о том, что всю ответственность он берет на себя. В России на законодательном уровне нет такой возможности у спортсмена. Это первое, в чем мы отличаемся.
У таких стран как Норвегия и других есть различные научно-практические программы по разным патологиям.
Да международные стандарты лечения и диагностики едины, но благодаря, возможно, внутренним критериям в этих странах больше спортсменов с различными ТИ.
У нас в сборной несколько другая позиция. Любое лекарство вызывает привыкание. Мы никому не оформляем терапевтические исключения без действительной необходимости. Мы проводим все необходимые медицинские консультации и обследования. Даже если у того или иного спортсмена выявляется патология, то есть масса лечебной лекарственной терапии, которая может позволить сопровождать спортсмена в его соревновательной и тренировочной деятельности и не будет входить в запрещенные списки лекарственных средств и методов.
Мы не хотим, чтобы спортсмен был с каким-то искусственным диагнозом, с какой-то искусственной патологией, с каким-то исключением, — сказал Роман Эрлихман.
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