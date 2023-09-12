FIS приняла кодекс поведения для лыжников
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла кодекс поведения для лыжников.
Он состоит из 10 пунктов, призванных обеспечить безопасность спортсменов на лыжне.
«1. Уважение к другим:
Лыжники должны бежать, не подвергая других опасности или неудобствам.
2. Соблюдение знаков и разметки трассы:
Необходимо всегда соблюдать разметку.
3. Выбор лыжни:
На трассах с несколькими лыжнями лыжники должны двигаться по правой из них, за исключением случаев обгона. При передвижении свободным стилем не разрешается бежать по классической лыжне.
4. Обгон:
Лыжник, идущий впереди, не обязан уступать дорогу обгоняющему лыжнику. Однако, когда это возможно, более медленный лыжник должен позволить более быстрому совершить обгон и сместиться вправо.
5. Встречный разъезд:
Когда лыжники, движущиеся в противоположных направлениях, встречаются на трассе, оба должны держаться правой стороны. Лыжник, идущий в подъем, должен уступить лыжнику, спускающемуся вниз.
6. Палки:
Лыжник должен держать палки как можно ближе к телу, когда он находятся рядом с другими лыжниками.
7. Контроль скорости:
Лыжник всегда должен поддерживать скорость, при которой он может безопасно остановиться, особенно на спуске. Все лыжники также должны держаться на безопасном расстоянии от лыжников впереди.
8. Сход с трассы:
Остановившийся лыжник должен покинуть трассу. В случае падения лыжник должен покинуть трассу как можно быстрее.
9. Несчастные случаи:
При возникновении несчастных случаев каждый обязан оказать помощь пострадавшему.
10. Идентификация:
Все свидетели несчастного случая, независимо от того, участвовали они в нем или нет, должны оставаться на месте происшествия и позволить идентифицировать себя», – говорится в кодексе.
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