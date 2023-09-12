FIS приняла кодекс поведения для лыжников

Международная федерация лыжных видов спорта ( ) приняла кодекс поведения для лыжников.

Он состоит из 10 пунктов, призванных обеспечить безопасность спортсменов на лыжне.

«1. Уважение к другим:

Лыжники должны бежать, не подвергая других опасности или неудобствам.

2. Соблюдение знаков и разметки трассы:

Необходимо всегда соблюдать разметку.

3. Выбор лыжни:

На трассах с несколькими лыжнями лыжники должны двигаться по правой из них, за исключением случаев обгона. При передвижении свободным стилем не разрешается бежать по классической лыжне.

4. Обгон:

Лыжник, идущий впереди, не обязан уступать дорогу обгоняющему лыжнику. Однако, когда это возможно, более медленный лыжник должен позволить более быстрому совершить обгон и сместиться вправо.

5. Встречный разъезд:

Когда лыжники, движущиеся в противоположных направлениях, встречаются на трассе, оба должны держаться правой стороны. Лыжник, идущий в подъем, должен уступить лыжнику, спускающемуся вниз.

6. Палки:

Лыжник должен держать палки как можно ближе к телу, когда он находятся рядом с другими лыжниками.

7. Контроль скорости:

Лыжник всегда должен поддерживать скорость, при которой он может безопасно остановиться, особенно на спуске. Все лыжники также должны держаться на безопасном расстоянии от лыжников впереди.

8. Сход с трассы:

Остановившийся лыжник должен покинуть трассу. В случае падения лыжник должен покинуть трассу как можно быстрее.

9. Несчастные случаи:

При возникновении несчастных случаев каждый обязан оказать помощь пострадавшему.

10. Идентификация:

Все свидетели несчастного случая, независимо от того, участвовали они в нем или нет, должны оставаться на месте происшествия и позволить идентифицировать себя», – говорится в кодексе.