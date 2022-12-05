Фрида Карлссон планирует выступить на «Тур де Ски»
Чемпионка мира по лыжным гонкам Фрида Карлссон планирует выступить на многодневке «Тур де Ски» в текущем сезоне.
В двух предыдущих сезонах шведка не смогла завершить многодневку. В сезоне-2020/21 она получила травму ноги, а в сезоне-2021/22 снялась после столкновения с американской Джесси Диггинс и трехминутного штрафа.
«В третий раз вызов принят. Да, это обременительно, но в этом году программа соревнований Тура не такая сложная.
Многие говорят, что подъем на Альпе ди Чермис мне подходит. Так что я заинтересована», – сказала Карлссон.
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