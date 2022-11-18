Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Иверсен, Скар, Гульберг, Таугбель, Масгрэйв выступят в классическом спринте

Сегодня на открытии зимнего сезона в норвежском Бейтостолене пройдет мужской спринт классическим стилем.

Лыжные гонки

Турнир в Бейтостолене

Бейтостолен, Норвегия

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 14.00, финала – 15.50 по московскому времени.

Старт-лист

1. Эвен Нортуг (Норвегия)

2. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)

3. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)

4. Джеймс Клунье (Великобритания)

5. Пол Гульберг (Норвегия)...

14. Финн Хоген Крог (Норвегия)...

23. Микаэль Гуннюльфсен (Норвегия)...

31. Эмиль Иверсен (Норвегия)...

62. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)