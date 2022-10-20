Степанова об энергокризисе: «Норвегия от проблем остальной Европы только выигрывает. Альпийские курорты и в обычные времена молились на снегопады, чтобы не включать снежные пушки»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Федерация лыжных видов спорта Норвегии Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова высказалась о проведении Кубка мира на фоне энергетического кризиса в Европе.

Первый этап соревнований пройдет 25–27 ноября в финской Руке.

«Норвегия от проблем остальной Европы только выигрывает. У меня нет сомнений, что этапы Кубка мира в Лиллехаммере, Драммене и Осло состоятся. А вот в других местах – не уверена.

Альпийские курорты и в обычные времена молились на снегопады, чтобы не пришлось снежные пушки включать, а теперь, когда цены на электричество выросли раз в пять, как они это будут делать?

Думаю, что никак – просто отменят гонки, – написала Степанова в колонке на «Матч ТВ».

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