Елена Вяльбе: «Что мне с того, что норвежцы не хотят меня видеть? Я слышала так много гадких вещей от их федерации, что не удивлюсь, если появится что-то еще»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, как относится к отказу норвежских спортивных чиновников участвовать во встрече Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) из-за присутствия россиян.
Ранее Норвегия отказалась от участия во встрече Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в Швейцарии из-за присутствия представителей России.
– Меня это не волнует.
– Почему?
– Что мне с того, что они не хотят меня видеть? Я здесь не как их гость. Я слышала, что они не хотели с нами встречаться. Могу рассказать, что я виделась здесь со многими норвежцами. Они здоровались со мной, а некоторые пожимали мне руку.
Но в последние годы я слышала так много гадких вещей от норвежской федерации, что не удивлюсь, если появится что-то еще. Заниматься политикой не моя работа.
– Но как вы можете считать, что политика и спорт не связаны?
– Слушайте, совершенно откровенно. Я считаю, пусть политикой занимаются политики. Певцы поют, художники рисуют, а спортсмены занимаются спортом. А журналисты пишут отчеты.
– Как вы сейчас относитесь к Украине?
– Не стану много говорить об этом. Могу сказать лишь одну вещь. Моя мама – русская, а папа – украинец.
– Это тяжело для вас?
– Не думаю, что для кого-либо это легко.
– То есть, это печальная и сложная для вас ситуация?
– Это печальная и сложная ситуация для всех. Но я не буду это обсуждать или что-то критиковать насчет этого. Я много лет помогала людям в беде и многим оказала гуманитарную помощь, – сказала Вяльбе.
«Я говорю моим спортсменам, что они просто должны делать свою работу и не думать об этом. Если вы хотите видеть российских лыжников на трассе, то приезжайте в Россию в середине ноября. Мы уже начнем. Будем рады всем, норвежцам тоже», – заявила Вяльбе.