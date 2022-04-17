Тереза Йохауг: «Важно, чтобы люди с опытом в спорте делились знаниями о том, как тренироваться, правильно питаться и заботиться о себе»

Четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг призвала спортсменов чаще делиться в соцсетях опытом по вопросам тренировок и правильного питания.

«Сегодня мы с Анной Хааг хотим поговорить о том, что близко нашему сердцу – о женском здоровье и благополучии!

Мы знаем, что сейчас многие чувствуют себя не очень хорошо. Много времени уходит на соцсети, где бесконечный поток впечатлений и бесчисленное множество советов. В то же время у людей возрастает интерес к здоровью и физическим упражнениям. Где вы черпаете вдохновение и находите информацию? В соцсетях.

Чем выше интерес, тем больше риск дезинформации и распространения «чудодейственных средств» и нездоровых идеалов. Расстройства пищевого поведения, психические расстройства и травмы – к сожалению, есть множество примеров как в спорте, как и в «обычном» мире.

Поэтому важно, чтобы мы, элитные спортсмены, взяли на себя ответственность проливать свет на решение проблем физического и психического здоровья, чтобы мы делились важными уроками и знаниями о том, как тренироваться, правильно питаться и заботиться о себе. О том, как чувствовать себя хорошо внутри и снаружи!

Вместе мы хотим побудить больше молодых женщин чаще обращаться к спортсменам за советами и вдохновением. Мы также хотим побудить людей с опытом в спорте чаще делиться знаниями в соцсетях.

Мы можем помочь большему количеству молодых женщин чувствовать себя лучше! Мы заботимся о вас», – написала Йохауг.