Черезов о допинговом прошлом Логинова: «Если рассказывать, то надо было сразу это делать»

Трехкратный чемпион мира по биатлону прокомментировал слова тренера Роберта Кабукова о том, что должен рассказать подробности своего допингового дела.

«Если рассказывать, надо было сразу рассказывать. Скорее всего, для себя он принял решение: я буду молчать, ничего не говорить. Все это подогревается, ему постоянно это вспоминают.

Иностранцы говорили же: пусть он выскажется. Так они воспитаны, принято у них так, когда человек публично выступает – они это принимают. А когда человек не отвечает или молчит, значит, он виноват. У них в большинстве случаев такая позиция.

Стоит Саше сказать или не стоит? Даже не знаю. У меня двоякая позиция: 50 на 50. Если он считает нужным сказать, пусть говорит. Считает нужным не говорить – пусть не говорит», – сказал Черезов во время прямого эфира в инстаграме «Спорт-Экспресса».

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