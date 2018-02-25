Наталья Непряева о дисквалификации Йохауг за допинг: «Для меня низко, что болельщики ее осуждают. Они же свечку не держали»

Российская лыжница поделилась мнением о негативном отношении болельщиков к из-за ее допингового случая.

Йохауг была дисквалифицирована на 18 месяцев после того, как в 2016 году сдала положительный тест на анаболический стероид клостебол.

«Для меня то, что болельщики ее осуждают, это низко. Зачем это говорить? Они не знают, они же свечку не держали Терезе.

Откуда они вообще решили, что она что-то принимала? Этого я не понимаю. Для меня немножко непонятны эти обсуждения, созданные просто из каких-то догадок.

Да, Тереза очень сильная, но помимо всех этих слухов, которые ходят, вы просто не представляете, сколько она тренируется», – отметила Непряева.