Елена Вяльбе: «Думаю, Устюгов немножко увлекся соцсетями. Не успевает прибежать, а уже выкладывает фото, видео, ведет прямые трансляции»

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 Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, как относится к тому, что спортсмены проводят много времени в соцсетях, а также поделилась мнением о возможности существования командной тактики в лыжных гонках. 

– Мне кажется, всего должно быть в меру. Я никогда ничего не запрещала. Может быть, я не хочу, чтобы они за месяц до чемпионата мира делали публикации каждый день, или во время соревнований – тоже не очень это приветствую. Когда я вижу, что спортсмен буквально за 50 минут до старта выставляет фото, понимаю, что он не сконцентрирован на гонке. 

Я понимаю, почему иностранцы так активны в социальных сетях. Это реклама и их деньги. В нашей стране все немножко по-другому. Йоханнес Клэбо ведет свой блог и получает за это большие деньги. 

Я, например, думаю, что Сергей Устюгов немножко увлекся всем этим. Он постоянно в Instagram. Не успевает прибежать, а уже выкладывает какие-то фото и видео, ведет прямые трансляции. Да, у него много подписчиков. Но это не главная его работа. 

– Ваша позиция по поводу командной тактики не изменилась?

– Я не понимаю, что такое командная тактика. Еще раз говорю: лыжи – это индивидуальный вид спорта. Есть просто команда, а не командная тактика. Это совсем разные вещи. Мы никого не напрягаем работать на отдельного спортсмена. Каждый борется за себя. Если у нас будет настоящая команда, то люди, которые будут помогать, сами проявят себя, без каких-то подсказок, – сказала Вяльбе. 

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