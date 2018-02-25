Елена Вяльбе: «Думаю, Устюгов немножко увлекся соцсетями. Не успевает прибежать, а уже выкладывает фото, видео, ведет прямые трансляции»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) рассказала, как относится к тому, что спортсмены проводят много времени в соцсетях, а также поделилась мнением о возможности существования командной тактики в лыжных гонках.

– Мне кажется, всего должно быть в меру. Я никогда ничего не запрещала. Может быть, я не хочу, чтобы они за месяц до чемпионата мира делали публикации каждый день, или во время соревнований – тоже не очень это приветствую. Когда я вижу, что спортсмен буквально за 50 минут до старта выставляет фото, понимаю, что он не сконцентрирован на гонке.

Я понимаю, почему иностранцы так активны в социальных сетях. Это реклама и их деньги. В нашей стране все немножко по-другому. Йоханнес Клэбо ведет свой блог и получает за это большие деньги.

Я, например, думаю, что немножко увлекся всем этим. Он постоянно в Instagram. Не успевает прибежать, а уже выкладывает какие-то фото и видео, ведет прямые трансляции. Да, у него много подписчиков. Но это не главная его работа.

– Ваша позиция по поводу командной тактики не изменилась?

– Я не понимаю, что такое командная тактика. Еще раз говорю: лыжи – это индивидуальный вид спорта. Есть просто команда, а не командная тактика. Это совсем разные вещи. Мы никого не напрягаем работать на отдельного спортсмена. Каждый борется за себя. Если у нас будет настоящая команда, то люди, которые будут помогать, сами проявят себя, без каких-то подсказок, – сказала Вяльбе.