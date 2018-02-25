Алена Заварзина: «Раньше думала, что в Америке классно. Но если не родился в Штатах – права ни на что нет»

Российская сноубордистка, бронзовый призер Сочи-2014 Алена Заварзина сравнила жизнь в США и России, а также рассказала, как относятся к российским спортсменам в Англии.

– У вас был период, когда вы год жили в Штатах. Для некоторых россиян это мечта. Но недавно я наткнулся на интервью Артемия Лебедева – он уверяет, что в США несвободы куда больше, чем в России.

– Раньше я тоже думала, что в Америке классно, и было бы хорошо там остаться. Там есть инфраструктура и качественные продукты по той же цене, что в Москве, но, с другой стороны – ты там никто.

Если не родился в Штатах, то ни на что права у тебя там нет. Плюс есть прецеденты ограничения свобод, предвзятости по расе. Так что где страшнее жить, я не знаю.

– Россия – это та страна, в которой вам жить наиболее комфортно и где вы чувствуете себя спокойно?

– Я бы не сказала, что чувствую себя в России спокойно. Вот в плане безопасности – да. Но в плане будущего я вообще не уверена. Хотя я сама по себе тревожный человек. Мне с трудом верится, что хоть где-то может быть спокойно.

Никогда не знаешь, когда кто-то из политиков совершит новую интересную вещь. Это касается не только России, но и Англии, и Америки. Кто-то принимает решения, а вся страна потом расхлебывает. Так что я просто пытаюсь найти место, где меня бы не трогали.

– В 2018 году, когда была тема с нейтральным флагом, вы много раз говорили: я патриот.

– Я люблю страну, людей, места, менталитет, наш язык и шутки. Наших спортсменов люблю. Москву. Но из-за некоторых решений чувствую себя неоднозначно. Вот сейчас я учусь в Англии.

Когда здесь люди узнают, что я спортсменка из России, сразу начинается: «О, я тоже смотрел «Икар», я все знаю про допинг. Вам ведь тяжело – вообще нет выбора? Вас заставляют».

На Западе нет доверия к России – никто не знает, что мы сделаем в следующий раз. Настолько мы непредсказуемо себя ведем, что никто не может понять мотивы – ни в спорте, ни где-то еще, – рассказала Заварзина.

Алена Заварзина: «Я русская с жестким характером. И не хамелеон ни фига»