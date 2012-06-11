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Заварзина – о ситуации с Уайлдом: «Это такой ######, что я не буду комментировать даже»

Теги сноуборд Павел Колобков Алена Заварзина сборная России (сноуборд) Вик Уайлд Лыжи

Российская сноубордистка Алена Заварзина прокомментировала ситуацию с ее мужем – двукратным олимпийским чемпионом Виком Уайлодом, которого Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) не допускает до стартов.

ФМБА не выдает допуск Уайлду, потому что, по мнению агентства, у спортсмена есть проблемы со здоровьем. Сам сноубордист прошел обследование в Австрии, которое показало, что он полностью здоров.

Заварзина ответила на интервью министра спорта России Павла Колобкова, который сказал, что для получения допуска Уайлду «просто нужно принести справку».

«Все так просто, что ли? Справку принести надо? Насколько мне известно, обследование Уайлда в Австрии не финансировалось ФМБА.

Короче, это такой ######, что я не буду комментировать даже. Есть люди in charge (ответственные за что-то – Sports.ru), которые все знают лучше. Не так ли, господин «Ситуация простая»? – написала Заварзина.

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