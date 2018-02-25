«Тур де Ски». 3-й этап. Устюгов, Большунов, Клэбо, Нисканен выступят в коньковой «разделке» на 15 км

31 декабря в итальянском Тоблахе на третьем этапе «Тур де Ски» пройдет мужская коньковая гонка с раздельным стартом на 15 км.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

3-й этап

Тоблах, Италия

Мужчины

15 км, свободный стиль

Начало – в 14.30 по московскому времени, прямая трансляция – на канале Eurosport.

Старт-лист

9. Артем Мальцев (Россия)...

19. Оскар Свенссон (Швеция)...

24. Иван Якимушкин (Россия)...

30. Калле Халварссон (Швеция)...

32. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

33. Андрей Мельниченко (Россия)

34. Морис Манифика (Франция)...

36. Денис Спицов (Россия)

37. Дидрик Тонсет (Норвегия)

38. Франческо ди Фабиани (Италия)

39. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

40. Шюр Рете (Норвегия)

42. Юхан Хагстрем (Швеция)...

44. Сергей Устюгов (Россия)...

46. Эрик Валнес (Норвегия)...

50. Глеб Ретивых (Россия)...

54. Дарио Колонья (Швейцария)...

56. Ииво Нисканен (Финляндия)...

58. Андрей Ларьков (Россия)...

60. Пол Гульберг (Норвегия)...

62. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)...

64. Федерико Пеллегрино (Италия)...

68. Александр Большунов (Россия)...

70. Йоханнес Клэбо (Норвегия)...

Общий зачет после 2-го этапа

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 35.07,0

2. Александр Большунов (Россия) – 32,0

3. Юхан Хагстрем (Швеция) – 32,0

4. Пол Гульберг (Норвегия) – 33,0

5. Сергей Устюгов (Россия) – 34,0

6. Эрик Валнес (Норвегия) – 36,0...

8. Глеб Ретивых (Россия) – 1.00,0...

10. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.04,0...

12. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1.07,0...

14. Андрей Ларьков (Россия) – 1.11,0

15. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.16,0

16. Ииво Нисканен (Финляндия) – 1.17,0

17. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1.19,0

18. Артем Мальцев (Россия) – 1.21,0...

20. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.22,0...

22. Денис Спицов (Россия) – 1.23,0

23. Шюр Рете (Норвегия) – 1.24,0

24. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 1.26,0...

47. Иван Якимушкин (Россия) – 2.01,0

Расписание трансляций «Тур де Ски»