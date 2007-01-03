Сергей Устюгов: «Бояться надо не Клэбо, а «горняков», которые могут отыграть и полторы, и даже две минуты»

Российский лыжник рассказал, как прошел сегодняшний классический масс-старт на «Тур де Ски», где он выиграл серебро, а также поделился ожиданиями от завтрашнего спринта классикой.

– Конечно, хотелось выиграть, и я даже поверил в это, но, видимо, зря, потому что дал себе какую-то слабину, а ведь последний круг шел уже на морально-волевых.

– Атаковали тоже на морально-волевых?

– У нас на последнем круге состоялась беседа с и Андреем Ларьковым. Я сказал, что кому-то нужно пытаться уходить вперед, на что Андрей ответил: «Уходи».

Мы пошли с Саней на спуск, и он говорит: «Давай, пробуем». Дернулись, я с подъема вышел первым и пошел уже один, при этом понимая, что в таком темпе сил не хватит, и надеясь, что я кого-то за собой потащу в отрыв.

Надеялся, что потащу своего, и никак не думал, что это будет Клэбо. Даже горечь какая-то осталась. Но я все равно рад, потому что этот этап «Тура» никогда для меня хорошо не складывался.

– Большой спуск с виражом стал проблемой?

– А вы попробуйте пробежать пять километров и затем войти на полной скорости в такой вираж, я посмотрю. Мы, конечно, постоянно бегаем по таким трассам, более привычны. Клэбо еще и получше скоординирован. Но мы будем работать над этим компонентом.

– Сегодняшняя победа Клэбо – показатель его потенциала с точки зрения общего зачета?

– Бояться надо не Клэбо, а «горняков», которые могут отыграть и полторы, и даже две минуты.

Саня Большунов тоже не «горняк», и ему нужен приличный запас перед финальным подъемом. Опасны такие люди, как , Ханс Кристер Холунн, Симен Хегстад Крюгер, реальные «горняки».

– Завтрашний спринт, по словам Маркуса Крамера, очень важен именно с точки зрения горы.

– Завтра победителю дается целая минута, так что в финале нужно проигрывать как можно меньше. Я сейчас в отстающих, но завтра у нас будет спринт, где я, в принципе, знаю, кто будет победителем. Надеюсь, что им окажется Большунов, – сказал Устюгов.