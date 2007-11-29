Генсек FIS: «Очевидно предположить, что спортсмены, не допущенные к Олимпиаде-2018, скорее всего, не будут допущены и к следующим Играм»

Генеральный секретарь Международной федерации лыжных видов (FIS) Сара Льюис прокомментировала рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства ( ) отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на 4 года.

– Последствия (для россиян) станут ясны только после того, как правление WADA примет решение. будет применять наказания, которые установлены антидопинговым кодексом.

Это может быть лишение страны этапов Кубка мира, дисквалификация российских спортсменов, нарушивших антидопинговые правила.

К соревнованиям будут допускаться те атлеты, которые смогут доказать непричастность к нарушению антидопинговых правил, как это было перед Пхенчханом-2018.

– Означает ли это, что к будущим соревнованиям не будут допущены те, кто не получил допуск к ?

– Мы не знаем деталей того, какими будут критерии. Вы, возможно, помните, что решение по Пхенчхану-2018 принималось в последнюю минуту. Сейчас процесс будет основываться на критериях WADA, и до 9 декабря не будет никаких рассуждений или официальной информации о том, каким он будет.

Но очевидно предположить, что не допущенные к Олимпийским играм-2018 спортсмены, так или иначе значащиеся в нашей базе данных, скорее всего, не будут допущены снова, – сказала Льюис.

Теперь весь мир уверен: российский спорт – сплошной обман. И это, пожалуй, правда

Кажется, мы все запутались в допинг-детективе с Россией. Здесь – ответы на самые простые вопросы

Похоже, следующие 4 года Россия будет выступать под нейтральным флагом. Что это и как все устроено?