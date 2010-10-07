Ганус об изменениях в базе московской лаборатории: «Нужны убедительные объяснения, если хотим избежать самого страшного – отстранения от двух Олимпиад»

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус рассказал о возможных последствиях в связи с изменениями данных в базе московской антидопинговой лаборатории.

– Глава комиссии по соответствию Джонатан Тейлор на основании заключения экспертов сказал, что у них нет сомнений: это не случайное изменение. Знаете, бывает, что мы работаем за компьютером, нажали на клавишу, раз — и что-то удалилось. Но тот объем данных, что был в январе передан российской стороной представителям WADA, нельзя изменить одним случайным нажатием.

Не забывайте, кто возглавляет отдел расследований WADA, который сделал выводы о наличии фактов изменений фрагментов базы данных. Это Гюнтер Янгер, долгое время работавший начальником департамента расследований киберпреступлений баварского управления полиции.

Поэтому нельзя сказать, что был перепад напряжения, ударила молния и что-то там стерлось. Такое объяснение точно не сработает. Нужны более убедительные и приемлемые доводы, если мы хотим избежать самого страшного.

– Имеете в виду отзыв у РУСАДА статуса соответствия антидопинговому кодексу и возможное отстранение российских спортсменов от ближайшей в Токио?

– От двух ближайших Олимпиад — летней-2020 в Токио и зимней-2022 в Пекине. Многие упускают из виду, что речь идет именно о таких последствиях. Вряд ли кто-то этого хочет у нас. Поэтому важно, чтобы все вели себя спокойно и рассудительно.

Спорт и так уже серьезно пострадал после реакций на доклады Ричарда Паунда и . Но с прошлогодним восстановлением РУСАДА в своих правах, выполнения, пусть с опозданием, требований исполкома WADA многие полагали, что мы перевернули эту страницу, которая тяготила всю ситуацию. Если сейчас получим новые, еще более тяжелые проблемы, то я не знаю, что нужно будет сделать, чтобы вытащить наш спорт из этой уже даже не ямы, а пропасти.

Об отстранении от двух ближайших Олимпиад я уже сказал. Это более чем существенный фактор.

Мы также потеряем доверие наших лучших чистых спортсменов, многие из которых будут готовы сменить гражданство и начать выступать за другие страны. Потому что в спорте высших достижений конечная цель – победа на крупных международных стартах. И как быть тем нашим атлетам, которые столько сил положили ради этого?

Кроме того, мы лишимся права проводить международные соревнования, – сказал Ганус.

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