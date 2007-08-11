РУСАДА с начала года выявило 201 нарушение спортсменами правил доступности для допинг-тестирования

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что с начала 2019 года было выявлено более 200 нарушений спортсменами правил доступности для допинг-тестирования.

«С января по июль включительно нашими сотрудниками было выявлено 201 нарушение правил доступности для тестирования. В 143 случаях речь идет о пропущенных тестах, в 58 – о непредоставлении информации о местонахождении», – сказала Пахноцкая.

Если правила доступности будут нарушены трижды за 12 месяцев, спортсмен может быть дисквалифицирован на срок до двух лет.

Также Пахноцкая сообщила, что в 2019 году РУСАДА провело 121 информационно-образовательное мероприятие.

«За семь месяцев 2019 года мы провели 121 информационно-образовательное мероприятие. На них присутствовало 8072 человека, из которых 3166 являются спортсменами, а 1683 – тренерами. В июле РУСАДА провело 10 мероприятий, в которых приняли участие представители легкой атлетики, художественной гимнастики и других видов спорта», – сказала Пахноцкая ТАСС.