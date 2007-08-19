Замглавы РУСАДА: «В Саранске все зомбированы Чегиным. Готовы душу продать, но не сдадут его никогда»

Заместитель главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала о том, как в Мордовии относятся к пожизненно дисквалифицированному тренеру по спортивной ходьбе .

– Судя по последним новостям, самые проблемные регионы – Чувашия и Мордовия?



– Да, страна чудес в чистом виде. Особенно Мордовия. Я была в Саранске. Там все очень привержены Чегину. В каком-то смысле даже зомбированы. Готовы душу дьяволу продать, но не сдадут его никогда.



Помню, на встрече сидели совсем молодые ребята, некоторым еще и 20 не было, у них стеклянные глаза, и они как мантру повторяют: «У нас нет допинга. Наш допинг – это мордовская картошка». Это страшно. На самом деле страшно.



Мне лично звонил их министр спорта Владимир Киреев. Позвонил на рабочий телефон, который записывается, и говорит: «Что это ты у нас такая дерзкая? Вообще адекватно себя оцениваешь? Может, напомнить, как закончили предыдущие руководители РУСАДА?» (исполнительный директор РУСАДА Никита Камаев и председатель исполнительного cовета Вячеслав Синев скоропостижно скончались в феврале 2016 года – Sports.ru).

А у меня в кабинете люди, в том числе эксперт WADA и наш начальник отдела расследований. Через пару дней у нас была встреча в Министерстве спорта. Юрий Ганус очень строго с ним поговорил. И Киреев в итоге извинился.

Меня многие спрашивают, почему я не пошла в прокуратуру. Просто не воспринимала и не воспринимаю этого человека серьезно. Запись этого разговора мы, конечно, сохранили. Свои слова я всегда могу подтвердить. И вообще я не говорю того, в чем не уверена, – рассказала Пахноцкая.

Допинг-тренер Чегин после бана получил 8,5 млн из бюджета. Мы раскрыли схему – она божественна