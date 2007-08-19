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Замглавы РУСАДА: «В Саранске все зомбированы Чегиным. Готовы душу продать, но не сдадут его никогда»

Теги спортивная ходьба допинг РУСАДА Виктор Чегин Юрий Ганус Маргарита Пахноцкая Легкая атлетика

Заместитель главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала о том, как в Мордовии относятся к пожизненно дисквалифицированному тренеру по спортивной ходьбе Виктору Чегину.

– Судя по последним новостям, самые проблемные регионы – Чувашия и Мордовия? 

– Да, страна чудес в чистом виде. Особенно Мордовия. Я была в Саранске. Там все очень привержены Чегину. В каком-то смысле даже зомбированы. Готовы душу дьяволу продать, но не сдадут его никогда.

Помню, на встрече сидели совсем молодые ребята, некоторым еще и 20 не было, у них стеклянные глаза, и они как мантру повторяют: «У нас нет допинга. Наш допинг – это мордовская картошка». Это страшно. На самом деле страшно.

Мне лично звонил их министр спорта Владимир Киреев. Позвонил на рабочий телефон, который записывается, и говорит: «Что это ты у нас такая дерзкая? Вообще адекватно себя оцениваешь? Может, напомнить, как закончили предыдущие руководители РУСАДА?» (исполнительный директор РУСАДА Никита Камаев и председатель исполнительного cовета Вячеслав Синев скоропостижно скончались в феврале 2016 года – Sports.ru). 

А у меня в кабинете люди, в том числе эксперт WADA и наш начальник отдела расследований. Через пару дней у нас была встреча в Министерстве спорта. Юрий Ганус очень строго с ним поговорил. И Киреев в итоге извинился.

Меня многие спрашивают, почему я не пошла в прокуратуру. Просто не воспринимала и не воспринимаю этого человека серьезно. Запись этого разговора мы, конечно, сохранили. Свои слова я всегда могу подтвердить. И вообще я не говорю того, в чем не уверена, – рассказала Пахноцкая.

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