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    Никита Крюков: «В политику не зовут. Для этого нужен друг, который поможет»

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Никита Крюков политика Чемпионат.com Лыжи

    Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в спринте Никита Крюков заявил, что не намерен идти в политику после окончания спортивной карьеры. 

    «В политику не зовут. Разве так бывает? Двери открыты, заходи кто хочешь? Нет, нужен какой-то друг, знакомый, который поможет. С этой мыслью я свыкся, решил не ждать и открыть свою (лыжную) академию. 

    Работа комментатором или аналитиком? Мне это нравится, я себя пробовал в этом направлении. Главное – понравилось публике. Зрители говорят, что приятно было слушать эксперта, даже не зная, что это я. Отрекаться не буду. Все возможно.

    Сейчас обучаюсь в МГУ по специальности «Менеджмент в спорте». Это мне пригодится в организации управленческого процесса», – сказал Крюков. 

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