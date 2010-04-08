Никита Крюков: «В политику не зовут. Для этого нужен друг, который поможет»

Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в спринте Никита Крюков заявил, что не намерен идти в политику после окончания спортивной карьеры.

«В политику не зовут. Разве так бывает? Двери открыты, заходи кто хочешь? Нет, нужен какой-то друг, знакомый, который поможет. С этой мыслью я свыкся, решил не ждать и открыть свою (лыжную) академию.

Работа комментатором или аналитиком? Мне это нравится, я себя пробовал в этом направлении. Главное – понравилось публике. Зрители говорят, что приятно было слушать эксперта, даже не зная, что это я. Отрекаться не буду. Все возможно.

Сейчас обучаюсь в МГУ по специальности «Менеджмент в спорте». Это мне пригодится в организации управленческого процесса», – сказал Крюков.