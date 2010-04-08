Олимпийский чемпион Крюков завершил карьеру

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам объявил о завершении карьеры.

«Официально хочу заявить о том, что я ухожу из большого спорта. Решение взвешенное, обдуманное. У меня был год, чтоб принять его. Большое спасибо моему тренеру Юрию Каминскому за то, что он влюбил меня в лыжные гонки.

Карьера была насыщенной. Я благодарен судьбе за, что оказался в лыжах. Это лучший вид спорта. Если думаете, куда отдавать своих детей, отдавайте в лыжи.

На игры в Пхенчхан меня не допустили. Но зато у нас появилась молодежь, которой не стыдно передать полномочия.

Теперь я буду открывать лыжную академию имени Никиты Крюкова. Пока проект частный. Но, если получится получить государственную поддержку, это будет очень круто», – сказал Крюков на пресс-конференции.

Крюков выиграл золото в спринте на Играх-2010 в Ванкувере. В завоевал серебро в командном спринте. Также на его счету три золота, серебро и бронза чемпионатов мира.