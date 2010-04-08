Елена Вяльбе: «Крюков мог бы еще побегать, хотя его триумфальное время, безусловно, закончилось»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение олимпийского чемпиона Ванкувера-2010 Никиты Крюкова завершить спортивную карьеру.

«Всему приходит время, я думаю, что наши проблемы с допинговыми скандалами внесли свои коррективы. Мне кажется, он бы мог еще побегать, хотя его триумфальное время, безусловно, закончилось.

Чисто гипотетически Крюков мог бы побороться за место в основном составе сборной, но практически ему было бы сложно конкурировать. В спринте вообще молодежь очень сильно прогрессирует, они, видимо, более резкие.

Пока в сборной я Никиту никем не вижу. У нас нет мыслей по возвращению спринтерской группы, это уже себя изжило», – сказала Вяльбе.

Крюков после ухода из спорта планирует открыть лыжную академию. Спортсмен отметил, что было бы здорово получить государственную поддержку на открытие школы.

«Наверное, мы не будем помогать академии Крюкова. Если создавать для одного спортсмена, то надо и для других создавать такие же академии, а если для каждого олимпийского чемпиона создавать академию даже на уровне государства – это утопия.

Это прекрасно, что он хочет создать академию для детей, я не против, но люди не хотят создавать сами, они хотят, чтобы им все сделали, а они бы только пользовались своим именем. Как правило, так и бывает, я не думаю, что Никита будет потом в этой академии что-то преподавать», – добавила Вяльбе.