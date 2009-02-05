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    Устюгов подарил Белову смартфон за победу в эстафете на КМ в Швеции. Они заключили пари перед гонкой

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) видео Евгений Белов Сергей Устюгов Лыжные виды

    Российский лыжник Сергей Устюгов подарил Евгению Белову новый смартфон за победу в эстафете на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне.

    Гонка прошла 27 января. Тогда победила вторая команда России (Евгений Белов, Александр Бессмертных, Денис Спицов, Артем Мальцев), а первая сборная (Андрей Ларьков, Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Сергей Устюгов) заняла второе место.

    Перед гонкой Устюгов и Белов заключили пари: если команда Белова побеждает, то Устюгов должен ему смартфон.

    «Сегодня состоялась торжественная передача «прос...го» на эстафете в Ульрисехамне iPhone. Началось все с того, что на эстафету в Ульрисехамне я и Сергей Устюгов попали в разные команды. У нас развился разговор, и прозвучала следующая фраза: «Если выиграет команда, где бегу я, то Устюгов подарит мне iPhone». Слово сдержано», – написал Белов.

     
     
     
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    Видео версия 😄 сделано с единственного дубля.

    Публикация от Evgeniy (@_belov_evgeniy_)

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