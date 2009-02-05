Устюгов подарил Белову смартфон за победу в эстафете на КМ в Швеции. Они заключили пари перед гонкой

Российский лыжник подарил Евгению Белову новый смартфон за победу в эстафете на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне.

Гонка прошла 27 января. Тогда победила вторая команда России (Евгений Белов, Александр Бессмертных, Денис Спицов, Артем Мальцев), а первая сборная (Андрей Ларьков, Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Сергей Устюгов) заняла второе место.

Перед гонкой Устюгов и Белов заключили пари: если команда Белова побеждает, то Устюгов должен ему смартфон.

«Сегодня состоялась торжественная передача «прос...го» на эстафете в Ульрисехамне iPhone. Началось все с того, что на эстафету в Ульрисехамне я и Сергей Устюгов попали в разные команды. У нас развился разговор, и прозвучала следующая фраза: «Если выиграет команда, где бегу я, то Устюгов подарит мне iPhone». Слово сдержано», – написал Белов.