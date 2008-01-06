Мартин Йонсруд Сундбю: «У русских нет никакой команды. Мне казалось, что бедный Устюгов борется в одиночку»

Норвежский лыжник считает, что у сборной России проблемы с взаимопониманием в команде.

«Русские выступают каждый сам за себя. У них это действительно индивидуальный вид спорта.

У них нет никакой команды, а есть три группы, которые соревнуются между собой. И командной тактики у них никакой нет. Это было особенно видно, когда во вчерашней гонке Устюгов стал отставать.

Это показывает, что у них практически нет никакой координации между тренировочными группами. Мне казалось, что бедный Устюгов вообще борется в одиночку», – рассказал Сундбю.