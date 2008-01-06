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    Мартин Йонсруд Сундбю: «У русских нет никакой команды. Мне казалось, что бедный Устюгов борется в одиночку»

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии Мартин Йонсруд Сундбю Сергей Устюгов Лыжные виды

    Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю считает, что у сборной России проблемы с взаимопониманием в команде.

    «Русские выступают каждый сам за себя. У них это действительно индивидуальный вид спорта.

    У них нет никакой команды, а есть три группы, которые соревнуются между собой. И командной тактики у них никакой нет. Это было особенно видно, когда во вчерашней гонке Устюгов стал отставать.

    Это показывает, что у них практически нет никакой координации между тренировочными группами. Мне казалось, что бедный Устюгов вообще борется в одиночку», – рассказал Сундбю.

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