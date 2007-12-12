Слезы Нортуга на пресс-конференции: «В детстве у меня была мечта стать хорошим лыжником. Я горжусь тем, чего достиг»

Норвежский лыжник Петтер Нортуг объяснил свое решение о завершении карьеры.

Спортсмен говорил об этом на пресс-конференции со слезами на глазах.

«Я принял решение закончить с лыжными гонками. У меня был очень сложный прошлый сезон и нынешняя осень. В последние недели я понял, что больше не могу оставаться на таком уровне, чтобы достигать высоких результатов на Кубке мира. Мое тело уже не способно на то, что было раньше.

В последнее время у меня было очень много разных мыслей в голове. Все это я обсуждал с теми людьми, которые помогали мне в течение моей карьеры. Но особенно я хочу поблагодарить моих родителей и братьев.

Это было приключение что надо. Я могу это уверенно сказать, сидя здесь на пресс-конференции. В детстве у меня была мечта стать хорошим лыжником. И я горжусь тем, чего достиг. Очень сложно уходить из спорта, но и в то же время я чувствую облегчение.

Говорить о завершении карьеры сложнее, чем я думал. Лыжные гонки были моей жизнью с самого детства. Возможно, я никогда не смогу объяснить, сколь многим мне пришлось пожертвовать, чтобы стать лучшим. Особенно на юниорском уровне. И в определенный момент ты понимаешь, что уйти из спорта уже очень сложно.

Я не сожалею о том, что уходил из команды. Все, что я делал, имело свою причину и было осознанным. Нет абсолютно ничего, что я бы хотел изменить в своей карьере. Было бы здорово, конечно, пробежать командный спринт с Йоханнесом Клэбо. Но у нас есть очень много гонщиков, которые могут это сделать. Смотреть на гонки со стороны тоже будет здорово.

Я уже точно не вернусь в лыжные гонки на топ-уровень. Возможно, мне еще захочется вновь надеть на себя лыжный биб, но мне все равно будет намного легче проснуться завтра утром после того, как я объявил о завершении карьеры. С нетерпением жду своего нового будущего.

Возможно, в Федерации лыжных гонок Норвегии есть люди, которые рады наконец-то от меня избавиться, и контроля там сейчас будет чуть меньше. Но я провел великолепные годы с партнерами по команде и компаниями, которые меня поддерживали. Я не забуду о том, где я развивался как лыжник, хоть наши отношения с Федерацией в СМИ иногда и напоминали войну», – рассказал Нортуг.

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