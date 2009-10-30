Комиссарова, сломавшая позвоночник перед Сочи-2014, намерена взыскать 50 млн рублей с реабилитационной клиники

Российская фристайлистка Мария Комиссарова подала иск против реабилитационного центра, в котором проходила лечение после тяжелой травмы позвоночника.

15 февраля 2014 год на предолимпийской тренировке в Сочи Комиссарова получила травму спины – смещенный перелом позвоночника, который привел к параличу ног.

В иске, поданном в Невский районный суд Санкт-Петербурга, спортсменка просит взыскать с клиники, где она проходила реабилитацию, 50 млн рублей, потраченных на лечение.

С мая 2014-го по февраль 2016-го Комиссарова лечилась в «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий», владельцем которого является Евгений Блюм, сообщается в релизе иска.

По мнению Комисаровой, ей не была предоставлена достоверная информация о том, что реабилитация не приведет к полному восстановлению после травмы. После двух лет лечения спортсменка не может передвигаться самостоятельно.

«Если бы при заключении договора с клиникой доктора Блюма я понимала, что оплачиваю более двух миллионов рублей в месяц фактически за занятия в тренажерном зале, которые не сделают меня снова здоровой и не позволят снова ходить, я бы ни при каких обстоятельствах не заключила бы этот договор в мае 2014 года.

В СМИ проходила информация, что якобы я уже подавала иск против Блюма в Испании. Официально заявляю, что это не соответствует действительности. Иск в Невский районный суд Санкт-Петербурга – мой первый иск к клинике Блюма», – сказала Комиссарова.

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