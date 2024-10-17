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Елистратов о российских шорт-трекистах: «Если завтра откроют чемпионат мира, поедем бороться за медали. Не просто достойно выступать, а побеждать»

Семен Елистратов заявил, что российские шорт-трекисты готовы бороться за медали на международной арене.

– Как только откроют международные старты, россияне будут в призах. Конечно, мы все этого ждем. А уровень у нас есть, и поддерживается.

– Все на низком старте?

– Мы готовы хоть завтра. Все ждем. Никто не расслабляется. Если завтра откроют чемпионат мира – поедем бороться за медали. Не просто достойно выступать, а побеждать. Все ждут. И наша подготовка заточена на борьбу за медали уровня чемпионатов мира.

– Петербург и вся сборная России понесла серьезную потерю, когда Софья Просвирнова сменила спортивное гражданство...

– Да, жаль, очень жаль что так вышло. Мы на связи с Соней. Ну, еще раз повторюсь, даже так сборная Петербурга остается очень сильной. Отъезд Сони не привел к падению уровня команды.

– Выходит, новое поколение даже сильнее вашего?

– Ха-ха, ну вот увидим, как международные старты откроют. Вполне может быть, что так. Вполне. Есть очень сильные ребята, но я суеверен в этом плане, и не называю имен. Не хочу сглазить никого, без шуток.

У нас ведь объективный вид спорта: посмотрите секунды, результаты последних российских стартов, динамику лидеров. Объективно есть готовность бороться за высшие места по миру. Это не какое-то закидывание шапками, так есть, – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: &laquo;Спорт день за днем&raquo;
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