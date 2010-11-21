Ольга Голодец: «Нам нужно создать условия для занятий спортом для всей страны»

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец заявила, что на территории всей страны должны быть созданы условия для занятий спортом.

«Нам нужно создать условия для занятий спортом для всей страны. Для населения становится интересным то, что раньше не привлекало внимания. Сейчас пользуются интересом велопробеги, пробеги, заплывы на открытой воде. Недавно говорили с коллегами о таких мероприятиях, как конькобежные забеги на замерзших водоемах, на Байкале.

Мы будем поддерживать открытые формы работы с населением. И нам нужно создать инфраструктуру, ведь у населения встает вопрос, что для занятий спортом нет льда, теннисного корта и так далее. Мы готовы поддержать тех, кто готов в это вкладываться. И мы будем поддерживать повышение квалификации молодых тренеров – по части зарплаты и в целом повышению уровня», – заявила Голодец.