Всемирный кубок чемпионов (жен). Россия против Японии, Бразилия на тай-брейке уступила Китаю и другие матчи

Сегодня в Токио проходят матчи второго тура женского Всемирного кубка чемпионов. Сборная России встретится с хозяйкой турнира – Японией.

Всемирный кубок чемпионов

Женщины

Токио, Япония

2-й тур

6 сентября

Бразилия — Китай — 2-3 (20:25, 12:25, 25:20, 25:23, 17:19)

Южная Корея — США — 9.40

Россия — Япония — 13.15

Турнирное положение: Китай – 2 победы – 0 поражений (5 очков), Бразилия – 1-1 (4), Япония – 1-0 (3), Россия - 0-1 (0), США – 0-1 (0), Южная Корея – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.