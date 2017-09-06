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    Всемирный кубок чемпионов (жен). Россия против Японии, Бразилия на тай-брейке уступила Китаю и другие матчи

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    Сегодня в Токио проходят матчи второго тура женского Всемирного кубка чемпионов. Сборная России встретится с хозяйкой турнира – Японией.

    Всемирный кубок чемпионов

    Женщины

    Токио, Япония

    2-й тур

    6 сентября

    Бразилия — Китай — 2-3 (20:25, 12:25, 25:20, 25:23, 17:19)

    Южная Корея — США — 9.40

    Россия — Япония — 13.15

    Турнирное положение: Китай – 2 победы – 0 поражений (5 очков), Бразилия – 1-1 (4), Япония – 1-0 (3), Россия - 0-1 (0), США – 0-1 (0), Южная Корея – 0-1 (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

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